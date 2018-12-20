Самая популярная видеоблогерша России рассказала, почему выгнала из дома маму

Марьяна Ро в интервью YouTube-каналу "Нежный редактор" рассказала, что обеспечивает своих родителей, но в ответ получает только негатив.

На блогершу Марьяну Ро подписаны более 6,6 млн пользователей в "Ютубе", а её ролики за несколько дней набирают миллионы просмотров. Однако если в Интернете 19-летняя девушка добилась успеха, то в личной жизни всё обстоит наоборот. Марьяна рассказала, что мать постоянно орёт на неё и называет мразью, несмотря на то что дочь постоянно помогает ей.

Она постоянно орёт на меня, называя меня мразью и тварью. Даже после того как я погасила её огромный долг в два миллиона, были одни обвинения. Я подошла к маме и спросила, не хочет ли она вернуть хотя бы часть суммы? А она в ответ начала возмущаться Марьяна Ро

Ранее стало известно, что Марьяна выгнала мать из дома, оставив её без средств к существованию. По словам самой девушки, отношения в семье всегда были натянутыми.

За что на меня вываливается столько дерьма от семьи? Я им только добра желаю, а они вот так обращаются со мной Марьяна Ро

Также блогерша рассказала об отношениях с репером Иваном Дрёминым, известным под псевдонимом Face. Марьяна призналась, что на самом деле у её бойфренда было не так много девушек, как он поёт в своих песнях.