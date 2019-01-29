Самая популярная блогерша России снялась для Maxim, показав, что уже не ребёнок

19-летняя звезда соцсетей Марьяна Ро, у которой около 6 млн подписчиков в "Инстаграме", поделилась пикантными кадрами с откровенной съёмки.

Возлюбленная рэпера Фейса и популярная ютуб- и инстаблогерша, похоже, всеми способами пытается доказать, что она уже повзрослела. Будь то скандалы с мамой и выставление её из дома или же откровенные фотосессии.

На этот раз девушка поделилась снимками топлес на нежно-розовом фоне и написала, что скоро фанаты смогут полюбоваться ею на обложке мартовского номера журнала "Максим". Марьяна предстала в клетчатой "школьной" юбке и гетрах, прикрыв руками обнажённую грудь.

Однако поклонники Марьяны, похоже, не очень рады её смелости. Часть из них заявили, что девушка выглядит пошло и похожа на порнозвезду. Несмотря на обвинение её в излишней худобе и отсутствии форм. И намекнули, что бойфренд блогерши вряд ли будет в восторге увидеть её полуголой.

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