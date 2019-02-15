5 фото — и самая популярная блогерша России сменила детскую аудиторию на мужскую

19-летняя Марьяна Ро снялась для журнала Maxim и рассказала изданию про жизнь в Японии, первые заработанные деньги и отношения тоже не обошла стороной.

Девушка уже ранее разожгла любопытство фанатов, выложив два откровенных снимка топлес. Марьяна приняла участие в съёмках для мартовского номера журнала Maxim. Сейчас появились новые откровенные снимки из фотосессии, а сама блогерша дала интервью этому изданию.

Блогерша призналась, что деловая жилка в ней обнаружилась очень давно. По её словам, свои первые сто тысяч девушка заработала, когда ей было всего девять лет. Уже тогда у Марьяны был свой сайт, где она продавала японские товары. А потом Ро открыла для себя "Ютуб", и понеслось. Сейчас на её канал подписано около 7 млн человек. Но к популярности Марьяна относится по-своему: ей не нравится, когда её узнают на улицах.

Я никогда не думала про себя: "Я звезда". Я обычный человек Марьяна Ро

Но вслед за популярностью пришли и первые хейтеры, которые сначала доводили блогершу до слёз. Но потом нападки всё же закалили её характер. И сейчас девушка не боится публиковать даже откровенные фотографии.

Писали: "Ты шлюха, проститутка". Это в четырнадцать-то лет! Это было так смешно и обидно! А сейчас, бывает, прочитаешь злобный комментарий и говоришь себе: ну и ладно, сколько людей, столько и мнений Марьяна Ро

Прозвучал, конечно, и вопрос про отношения. В ответ на который похваставшаяся смелыми снимками Марьяна заявила, что она однолюб. С известным рэпером Фейсом девушка встречается больше года. Блогерша ходила в школу в Японии, но только после переезда в Россию нашла свою любовь.