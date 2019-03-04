Блины: идеальный рецепт к Масленице. И 5 вариантов вкусной и простой начинки

Чтобы Масленица прошла как по маслу, у нас для вас есть отличный рецепт тонких и вкусных блинчиков на молоке, проверенный годами. И обязательно испытайте один из вариантов начинки — так ещё вкуснее.

Для идеального блинного рецепта вам понадобятся:

молоко — 500 мл

яйца — 3 шт.

мука — 200 г

масло сливочное или растительное — 30 г/2 ст. ложки

сахар — 2 ст. ложки

соль — 1/2 ч. ложки Фото: © Unsplash/Jonas Jacobsson

Заранее достаньте все ингредиенты, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Если вы берёте сливочное масло, то его необходимо предварительно растопить и остудить. Яйца взбиваем в ёмкости для взбивания, добавляем сахар и соль. Перемешиваем до однородного состояния — вилкой/венчиком/миксером. Добавляем 100−150 мл молока. Снова перемешиваем до однородности. Понемногу добавляем просеянную муку и перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Добавляем оставшееся молоко. Перемешиваем. Вливаем растопленное сливочное/растительное масло. Тесто перемешиваем — по консистенции оно должно быть похожим на густые сливки. Блинчики жарим 1−2 минуты с каждой стороны.

А теперь переходим к рецепту начинок, которые сделают ваш завтрак, ланч или обед по-настоящему вкусным и сытным .

Вариант №1. C изюмом, орехами и рикоттой

Взбить миксером рикотту с сахаром и сметаной

Добавить сушёную клюкву, изюм, орехи

Завернуть полученную массу в блинчик Фото: © Unsplash / Monika Grabkowska

Лайф рекомендует при подаче сверху немного полить мёдом.

Вариант №2. С бананами и нутеллой (нет, не слипнется!)

Смажьте блинчики нутеллой

Сверху положите порезанный кусочками банан

Сложите блинчики прямоугольниками Фото: © Unsplash/Elli O.

Для убеждённых сладкоежек при подаче можно слегка посыпать пудрой или полить шоколадным сиропом.

Вариант №3. "Конвертик" с йогуртом и фруктами

Для третьего варианта нужна небольшая подготовка. Сначала мелко нарежьте ваши любимые фрукты или ягоды. Хорошо подойдут бананы, персики (можно консервированные), клубника, малина, ежевика.

Выложите на блинчик столовую ложку греческого йогурта (без вкусовых добавок), а сверху — ягоды или нарезанные фрукты Фото: © Unsplash/Todd Cravens

Затем сложите блинчик пополам и снова пополам. А сверху полейте мёдом или кленовым сиропом, посыпьте миндальными хлопьями.

Вариант №4. С картофельным пюре и грибами — на обед

Приготовьте картофельное пюре

На сливочном масле обжарьте лук и мелко порубленные грибы

Смешайте грибы с пюре и заверните в блинчик Фото: © Unsplash / Monika Grabkowska

Лайф рекомендует подавать блюдо с большой ложкой сметаны, слегка присыпанной чёрным перцем.

Вариант №5. "Конвертик" с сулугуни

Налейте на сковороду блинное тесто с зелёным луком. Жарьте как обычный блинчик

Сыр сулугуни потереть на тёрке и завернуть в блинчик Фото: © Unsplash / Calum Lewis

А теперь нужно слегка обжарить блинчик с начинкой на маленьком огне, чтобы сыр внутри расплавился.

Приятного аппетита!