Ух ты, блин! Как в Подмосковье зиму провожали (скролль, чтобы приблизить)

Читайте также

Ух ты, блин! Как в Подмосковье зиму провожали (скролль, чтобы приблизить)

12

Скриншот с сайта © "Гигарама"

Проект "Гигарама" предлагает погрузиться в праздничную атмосферу Бакшевской масленицы. Эффект присутствия обеспечен.

Бакшевская масленица — это скоморошье шествие, штурм снежной крепости, схватка "стенка на стенку", бои мешками, "ручейки", хороводы, сожжение чучела зимы. И если вы не попали на этот грандиозный праздник, проект "Гигарама" перенесёт вас туда в два счёта. Технология гигапиксельной съёмки позволяет взглянуть на народные гулянья с любого угла, а при максимальном приближении можно увидеть лица участников праздника.

Мини-версию вы можете посмотреть у нас, а полную — на сайте "Гигарамы".

VR-репортаж с Бакшевской масленицы

Загрузить

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×