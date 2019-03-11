Ух ты, блин! Как в Подмосковье зиму провожали (скролль, чтобы приблизить)

Проект "Гигарама" предлагает погрузиться в праздничную атмосферу Бакшевской масленицы. Эффект присутствия обеспечен.

Бакшевская масленица — это скоморошье шествие, штурм снежной крепости, схватка "стенка на стенку", бои мешками, "ручейки", хороводы, сожжение чучела зимы. И если вы не попали на этот грандиозный праздник, проект "Гигарама" перенесёт вас туда в два счёта. Технология гигапиксельной съёмки позволяет взглянуть на народные гулянья с любого угла, а при максимальном приближении можно увидеть лица участников праздника.

Мини-версию вы можете посмотреть у нас, а полную — на сайте "Гигарамы".