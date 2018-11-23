23-летняя мать-наркоманка, убегая от полицейских, проломила голову младенцу

После ареста девушка призналась, что в течение трёх дней её преследовали страшные галлюцинации.

Жительница округа Мэрион, штат Флорида, пыталась убежать от полиции, держа на руках трёхмесячного ребёнка. В какой-то момент 23-летняя Кайла Морган, которая была под действием сильных наркотиков, решила избавиться от лишнего груза и бросила малыша. В итоге он упал головой об землю и получил перелом черепа, сообщает Metro.

На кадрах, снятых полицейскими, видно, как девушка бежит вдоль шоссе и по пути бросает ребёнка. Тем временем полицейские пытались успокоить Кайлу, ведь ей ничего не угрожало. Вскоре её удалось задержать, но с применением электрошокера.

По словам очевидцев, молодая мать лаяла на всех прохожих. После ареста она рассказала полицейским, что была под действием экстази около трёх дней и всё это время монстр пытался выпить её кровь. В итоге ей предъявлены обвинения в жестоком обращении с ребёнком и сопротивлении аресту.