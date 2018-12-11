"Её считали идеальной мамой, но однажды она утопила 10-месячных близнецов"

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"Её считали идеальной мамой, но однажды она утопила 10-месячных близнецов"

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Сестра Хизер не заметила ничего подозрительного в её поведение за неделю до убийства.

37-летняя Хизер Лэнгдон проходила через тяжёлый бракоразводный процесс с мужем, с которым они вместе воспитывали пятерых детей. Жительница Калифорнии старалась справиться с навалившимися проблемами и параллельно ухаживала за 10-месячными близнецами, которые жили с ней. Однако женщине не хватило сил, и она решилась на ужасный шаг, сообщает The Sun.

<p>Фото © Family Handout</p>

Хизер утопила мальчиков в ванной мотеля, куда их привезли полицейские. Женщину выгнали из женского приюта за нарушение общественного порядка, после чего она обратилась за помощью к стражам правопорядка. Однако они даже представить не могли, что подыскали матери будущее место убийства.

<p>Фото © Family Handout</p>

Сестра Хизер рассказала, что никто из членов семьи не ожидал от неё такого поступка. Девушка видела обвиняемую в прошлые выходные и не заметила в её поведении ничего страшного. Это была последняя встреча Терезы с племянниками. По её словам, Хизер была хорошей домохозяйкой, которая любила своих детей.

<p>Фото © Family Handout</p>

У неё действительно были проблемы, но мы сталкиваемся с ними каждый день. Поэтому она казалась нормально

Сестра Хизер

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