"Её считали идеальной мамой, но однажды она утопила 10-месячных близнецов"

Сестра Хизер не заметила ничего подозрительного в её поведение за неделю до убийства.

37-летняя Хизер Лэнгдон проходила через тяжёлый бракоразводный процесс с мужем, с которым они вместе воспитывали пятерых детей. Жительница Калифорнии старалась справиться с навалившимися проблемами и параллельно ухаживала за 10-месячными близнецами, которые жили с ней. Однако женщине не хватило сил, и она решилась на ужасный шаг, сообщает The Sun.

Хизер утопила мальчиков в ванной мотеля, куда их привезли полицейские. Женщину выгнали из женского приюта за нарушение общественного порядка, после чего она обратилась за помощью к стражам правопорядка. Однако они даже представить не могли, что подыскали матери будущее место убийства.

Сестра Хизер рассказала, что никто из членов семьи не ожидал от неё такого поступка. Девушка видела обвиняемую в прошлые выходные и не заметила в её поведении ничего страшного. Это была последняя встреча Терезы с племянниками. По её словам, Хизер была хорошей домохозяйкой, которая любила своих детей.