Под Белгородом мать обрекла младенца на смерть, успокаивая его с помощью водки

22-летняя жительница города Шебекино Белгородской области довела до смерти восьмимесячного сына. Малыш подхватил инфекцию, но мать не позволила медикам его госпитализировать, сообщает паблик "Плохие новости".

Во время новогодних праздников восьмимесячный Макар (имя изменено. — Прим. ред.) заболел, стал плакать и мешать взрослым отдыхать. Но, когда медики попытались уложить малыша в больницу, его мать Вера (имя изменено. — Прим. ред.) отказалась от госпитализации и увезла сына домой.

Этот трюк девушка провернула четыре раза подряд, и когда врачам всё-таки удалось госпитализировать Макара, было уже поздно — мальчик умер в реанимации от вирусной инфекции. И лишь тогда стала понятна причина, по которой Вера так настойчиво отказывалась от медицинской помощи для сына.

Выяснилось, что родители — мать и отчим — успокаивали плачущего Макара с помощью спиртных напитков. Вера боялась, что в больнице у сына возьмут кровь и обнаружат в ней алкоголь. В результате так и произошло, вот только помогать малышу было уже поздно.

Отметим, что у девушки осталась двухлетняя дочь от умершего мужа и сейчас Вера находится на седьмом месяце беременности. Отцом будущего ребёнка стал брат покойного супруга женщины. Понесут ли горе-родители какое-либо наказание за смерть Макара, не сообщается.