Под Белгородом мать обрекла младенца на смерть, успокаивая его с помощью водки

Во время новогодних праздников восьмимесячный Макар (имя изменено. — Прим. ред.) заболел, стал плакать и мешать взрослым отдыхать. Но, когда медики попытались уложить малыша в больницу, его мать Вера (имя изменено. — Прим. ред.) отказалась от госпитализации и увезла сына домой.
Этот трюк девушка провернула четыре раза подряд, и когда врачам всё-таки удалось госпитализировать Макара, было уже поздно — мальчик умер в реанимации от вирусной инфекции. И лишь тогда стала понятна причина, по которой Вера так настойчиво отказывалась от медицинской помощи для сына.
Выяснилось, что родители — мать и отчим — успокаивали плачущего Макара с помощью спиртных напитков. Вера боялась, что в больнице у сына возьмут кровь и обнаружат в ней алкоголь. В результате так и произошло, вот только помогать малышу было уже поздно.
Отметим, что у девушки осталась двухлетняя дочь от умершего мужа и сейчас Вера находится на седьмом месяце беременности. Отцом будущего ребёнка стал брат покойного супруга женщины. Понесут ли горе-родители какое-либо наказание за смерть Макара, не сообщается.
- Популярные
- По времени