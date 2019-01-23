Камеры наблюдения в ТЦ Запорожья сняли, как "яжемать" бьёт с ноги 6-летнего сына

31-летняя Ольга Ш. из Запорожья избила ребёнка в игровой комнате торгового центра. Оттаскивать взбесившуюся женщину от сына пришлось аниматорам ТЦ, сообщает паблик "Плохие новости".

Всё происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина сначала бьёт мальчика руками, а потом бросает на пол и начинает пинать. Что стало причиной столь бурной реакции горе-матери, неизвестно.

На место случившегося была вызвана полиция, но это не охладило пыл Ольги. По словам свидетелей, она просила офицеров забрать ребёнка, потому что ей он уже надоел.

Как удалось выяснить пользователям Сети, у Ольги двое детей — сыновья двух и шести лет. Женщина даже ведёт посвящённую им страничку в "Инстаграме". После разгоревшегося скандала она выложила видео, где объяснила свои действия.

Я тоже живой человек, я тоже выхожу из себя, психую и даже иногда бьюсь головой о стену. Я не скрываю этого. Если вы тот счастливый человек, который ни разу не накричал на ребенка, ни разу его не ударил, я очень горда за вас. Ольга Ш.

Грозит ли нервной матери какое-либо наказание, пока неизвестно.