Блогерша перехитрила шантажиста, выложив голое фото, которое он получил обманом

Лейла Стэд, молодая мама, заработавшая в "Инстаграме" 38 тыс. подписчиков, набралась смелости и рассказала о своей неприятной истории, подкрепив её откровенным снимком.

Лейла, мама-одиночка, поделилась с подписчицами, что познакомилась в Сети с симпатичным неженатым отцом. Он оказался приятным парнем, и пара продолжила общение. Дела двигались в серьёзном направлении, и парень — "Винсент" — попросил у Лейлы обнажённые фото, прислав свои, пишет The Sun.

Девушка, не долго думая, согласилась и только потом выяснила, что настоящий Винсент и не знает о том, что состоит в отношениях с блогершей. Осознав, что встречается с шантажистом, Лейла написала парню, у которого мошенник украл личность и фото. Сейчас они стали хорошими друзьями.

Но чтобы шантажист не смел диктовать девушке свои условия, Лейла сыграла на опережение и опубликовала фото топлес. Под ним блогерша рассказала о случившемся и предупредила остальных девушек об опасности.

Мы постоянно говорим с вами о том, как опасен Интернет для наших детей, но оказывается, для нас он не менее опасен Лейла Стэд

Модель, которая выполняет все желания подписчиков, вышла на дорогу топлес