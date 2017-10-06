Продюсеры "Новой фабрики звёзд" объяснили демонстрацию кадров из "Матильды"

Представители шоу "Новая фабрика звёзд" на телеканале Муз-ТВ, на съёмках которого вчера во время пения участницы проекта на экране показали кадры скандального фильма "Матильда", сообщили Super, что о режиссёрской задумке видеоряда к песне им известно не было.

— Видеосопровождение к песне Зины Куприянович "Обернись" "Города 312" подбирал сотрудник проекта, — пояснили Super представители шоу. — Ему было дано задание иллюстрировать песню о любви, которую исполняла Зинаида Куприянович. Видимо, он так её "увидел", но почему-то в известность никого не поставил. Для всех этот видеоряд был сюрпризом. В любом случае на съёмках произошло не ЧП мирового масштаба, чтоб подвергать случившееся служебным расследованиям и широким обсуждениям.

Представители "Новой фабрики звёзд" также подчеркнули, что оставят за собой право смонтировать очередной выпуск шоу так, как посчитают нужным, отказавшись пояснить, останутся ли в субботней телеверсии шоу кадры из скандальной "Матильды".