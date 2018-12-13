Отцы и дети. Кто может рассчитывать на материнский капитал

Лайф выяснил, что воспользоваться материнским капиталом могут отец, бабушка и дедушка детей, однако при строго определённых условиях.

На днях СМИ сообщили, что в Пенсионный фонд РФ обратился мужчина из Юрги, у которого умерла жена, поэтому он один воспитывал дочь. Через некоторое время он женился во второй раз, в новой семье родился второй ребёнок.

Получается, что у мужчины двое детей. Решив претендовать на маткапитал , он написал необходимые заявления в ПФР. Ему отказали.

— В этом случае первая супруга, у которой был один ребёнок, такового права не имела, — заявили в Пенсионном фонде РФ.

Лайф выяснил причину отказа и уточнил, в каких случаях отец или бабушка могут получить маткапитал.

Когда отец может забрать маткапитал

Муж или опекун может получить материнский капитал в случае смерти или лишения родительских прав супруги. Но оба ребёнка должны быть от одной матери, уточнили в ПФР.

Исключение составляют случаи, когда первый ребёнок рождён в браке, а второй усыновлён. После этого мать умерла, не получив маткапитала. В этом случае маткапитал получает опекун, который остался попечителем двоих детей.

Юрист московской службы Центра правовой поддержки населения Антон Пастушенко считает, что в данном случае мужчина, а точнее его новая семья, не может претендовать на материнский капитал, потому что он выделяется именно на семью: на одну, а не на несколько.

— У мужчины в первом браке супруга скончалась, соответственно, по отношению к своему ребёнку он сейчас является единственным опекуном. И то, что он вступил в другой уже брак и у него родился второй ребёнок, не стало основанием для получения маткапитала. Потому что у нас эта дотация выделяется с расчётом на всех членов семьи. И, допустим, при приобретении того же жилья оно будет также на всех делиться, у каждого будут равные права, то есть и у его новой жены, и у её ребёнка тоже.

Антон Пастушенко пояснил, что в законодательстве не предусмотрена "преемственность льгот" при "переходе из брака в брак". Тем более что в этом случае у его первой жены оснований для получения средств не было.

Среди таких оснований выделяют: рождение или усыновление второго ребёнка, а также — третьего и последующих, если мать до этого своим правом на маткапитал не воспользовалась.

Такие ограничения действуют во избежание всевозможных махинаций с маткапиталом.

А как же бабушка?

Юрист московской службы Центра правовой поддержки Антон Пастушенко отметил, что вопросы получения маткапитала бабушками и дедушками рассматриваются в индивидуальном порядке.

— Если, к примеру, родители умерли и у них уже был сертификат на эти выплаты, бабушка может воспользоваться средствами, использовав их в интересах ребёнка. Но она должна будет чётко обосновать и дать обязательства о целенаправленном вложении денег в жильё, образование или другие предусмотренные законом цели, — отметил он.

При этом, по словам специалиста, в случае отказа со стороны ПФР опекуны детей имеют право обратиться в суд. Но для этого необходим письменный отказ.

— В случае отказа бабушка, воспитывающая внуков, у которых родители погибли и не успели воспользоваться своим законным правом на господдержку, ещё может обратиться в соцзащиту, органы опеки. Ведь тут нарушаются права детей, — подчеркнул юрист.