Материнский капитал. На что можно расходовать детские деньги?

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Материнский капитал. На что можно расходовать детские деньги?

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Фото: © Pixabay

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил снять ограничения на трату денег, полученных за рождение второго и последующих детей. До этого с идеей расширения статьи расходов выступали депутаты Госдумы. Мы подготовили карточки о том, на что можно пустить материнский капитал сейчас и что предлагают разрешить.

Что предлагает бизнес-омбудсмен Борис Титов

Он предлагает тратить материнский капитал на частные детские сады. Те, которые открывают индивидуальные предприниматели

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Размер материнского капитала в России в 2019 году

453 026 рублей. В этом году материнский капитал не индексировали. Однако в 2020 году ожидается увеличение до 470 тысяч

Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Кто имеет право на материнский капитал

Тут всё просто. Это женщины, родившие или же усыновившие второго и последующих детей. А также мужчины, усыновившие второго ребёнка

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Куда можно тратить материнский капитал сейчас?

5 пунктов трат:

1) покупка квартиры

2) строительство дома

3) адаптация детей-инвалидов

4) муниципальный садик

5) накопительная пенсия

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Также можно получать капитал в виде ежемесячного пособия. Правда, есть условие

Ребёнку — 1,5 года. Доход семьи — не выше 1,5 прожиточного минимума — 16 920 руб./мес. Тогда выплатят в среднем 14 329 руб./мес.

Госдума уже два года предлагает тратить материнский капитал на покупку авто

Но федеральный закон не принят. И будет ли принят, неизвестно

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Но в 9 регионах покупка автомобиля на материнский капитал разрешена

Это: Камчатка, Новосибирск, Орёл, Калининград, Архангельск, Калуга, Чукотка. Также Еврейская автономная и Ленинградская области

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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