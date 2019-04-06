Материнский капитал. На что можно расходовать детские деньги?

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил снять ограничения на трату денег, полученных за рождение второго и последующих детей. До этого с идеей расширения статьи расходов выступали депутаты Госдумы. Мы подготовили карточки о том, на что можно пустить материнский капитал сейчас и что предлагают разрешить.

Что предлагает бизнес-омбудсмен Борис Титов Он предлагает тратить материнский капитал на частные детские сады. Те, которые открывают индивидуальные предприниматели Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович Размер материнского капитала в России в 2019 году 453 026 рублей. В этом году материнский капитал не индексировали. Однако в 2020 году ожидается увеличение до 470 тысяч Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко Кто имеет право на материнский капитал Тут всё просто. Это женщины, родившие или же усыновившие второго и последующих детей. А также мужчины, усыновившие второго ребёнка Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова Куда можно тратить материнский капитал сейчас? 5 пунктов трат: 1) покупка квартиры 2) строительство дома 3) адаптация детей-инвалидов 4) муниципальный садик 5) накопительная пенсия Фото: © РИА Новости/Нина Зотина Также можно получать капитал в виде ежемесячного пособия. Правда, есть условие Ребёнку — 1,5 года. Доход семьи — не выше 1,5 прожиточного минимума — 16 920 руб./мес. Тогда выплатят в среднем 14 329 руб./мес. Госдума уже два года предлагает тратить материнский капитал на покупку авто Но федеральный закон не принят. И будет ли принят, неизвестно Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко Но в 9 регионах покупка автомобиля на материнский капитал разрешена Это: Камчатка, Новосибирск, Орёл, Калининград, Архангельск, Калуга, Чукотка. Также Еврейская автономная и Ленинградская области Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков