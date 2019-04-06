Материнский капитал. На что можно расходовать детские деньги?

Что предлагает бизнес-омбудсмен Борис Титов
Он предлагает тратить материнский капитал на частные детские сады. Те, которые открывают индивидуальные предприниматели
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Размер материнского капитала в России в 2019 году
453 026 рублей. В этом году материнский капитал не индексировали. Однако в 2020 году ожидается увеличение до 470 тысяч
Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко
Кто имеет право на материнский капитал
Тут всё просто. Это женщины, родившие или же усыновившие второго и последующих детей. А также мужчины, усыновившие второго ребёнка
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Куда можно тратить материнский капитал сейчас?
5 пунктов трат:
1) покупка квартиры
2) строительство дома
3) адаптация детей-инвалидов
4) муниципальный садик
5) накопительная пенсия
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Также можно получать капитал в виде ежемесячного пособия. Правда, есть условие
Ребёнку — 1,5 года. Доход семьи — не выше 1,5 прожиточного минимума — 16 920 руб./мес. Тогда выплатят в среднем 14 329 руб./мес.
Госдума уже два года предлагает тратить материнский капитал на покупку авто
Но федеральный закон не принят. И будет ли принят, неизвестно
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Но в 9 регионах покупка автомобиля на материнский капитал разрешена
Это: Камчатка, Новосибирск, Орёл, Калининград, Архангельск, Калуга, Чукотка. Также Еврейская автономная и Ленинградская области
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
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