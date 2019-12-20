Как российские фабрики матрасов за 10 лет вытеснили импорт

Первые российские фабрики современных ортопедических матрасов появились в столичном регионе в начале 2000-х. Первоначально их продукция была нацелена на покупателей с доходом выше среднего. Со временем целевая аудитория производителей товаров для сна многократно расширилась, ортопедические матрасы перешли в категорию товаров первой бытовой необходимости.

Сейчас крупные фабрики матрасной продукции, работающие на территории страны, — "Аскона", ORMATEK, "Промтекс-ориент", "Дримлайн" — практически полностью вытеснили импорт, а данные Росстата свидетельствуют, что за последние три года и спрос, и объём производства российских товаров для спальни стабильно росли.

Опыт европейских производителей

В начале пути отечественным производителям пришлось конкурировать с европейской и американской продукцией. В течение относительно короткого срока российские предприниматели переняли опыт и технологии для конвейерного производства матрасов.

Сегодня российские матрасы по качеству не уступают импортным аналогам. В них есть все опции, которые есть у хороших немецких и итальянских производителей: зональные пружинные блоки, технология бесклеевой сборки BeautySon, пена Soya Foam с повышенными анатомичными свойствами. Российские фабрики производят матрасы, способные удовлетворить потребности самых требовательных покупателей. Например, матрас из соевой пены так хорошо подстраивается под контуры тела человека, что его рекомендуют даже людям с остеопорозом.

Консолидация внутри страны

В настоящее время российские производители всё меньше зависят от поставщиков наполнителей матрасов из других стран, практически всё производится в России. Речь идёт не только о пружинных блоках и различных пенах. Даже натуральный латекс и кокосовая койра производятся в РФ, закупается только сырьё.

Современные технологии производства, отсутствие таможенных сборов, независимость от валютных колебаний и отличный уровень сервиса в итоге позволили российским фабрикам занять большую долю российского рынка.

Повышение качества матрасов

Качество матраса среднего ценового сегмента постоянно растёт. Десять лет назад его основой служил блок зависимых пружин "Боннель" или искусственный латекс. Сегодня "Боннель" используется только в самых недорогих моделях. Основа матрасов среднего ценового сегмента в настоящее время — блок независимых пружин TFK, кокосовая койра или искусственный латекс повышенной плотности.

Рынок матрасов насыщен, и производители вынуждены повышать качество продукции, чтобы сохранить покупателя. Компания BeautySon освоила производство по бесклеевой технологии, Mr.Mattress использует в своей продукции новую испанскую разработку — пену с добавлением сои. Можно предположить, что в 2020 году будет внедрено ещё какое-то инновационное решение.

Московские компании побеждают региональные

Московские компании "Аскона", ORMATEK, "Промтекс-ориент", "Дримлайн" вытесняют не только импортных, но и региональных производителей, так как могут предложить более качественную продукцию и лучший сервис. У региональных компаний, к сожалению, хуже развита логистика. Та же ситуация с дистрибьюторами товаров для сна. Московские интернет-магазины работают по всей России. Клиенту где-то, например, на Урале проще заказать матрас в московском интернет-магазине, чем искать местных поставщиков. В Москве и выбор больше, и цены адекватные, и сервис лучше.

Мы задали вопрос менеджеру по продажам интернет-магазина "Многосна" Ярец Евгению:

— В чём секрет? Почему покупатели всё чаще выбирают российского производителя?

— У наших производителей выбор большой, срок доставки маленький, качество такое же, как у немцев, а цена ниже, — говорит Евгений Ярец, менеджер по продажам интернет-магазина "Многосна". — Российские производители сделают изделие любого размера с шагом в пять сантиметров, могут даже круглый матрас сделать. По Москве у нас доставка день в день. Покупатель делает заказ, информация сразу же поступает на фабрику, там изготавливается изделие. Вечером того же дня клиент уже получает готовый матрас. Иностранные производители, конечно же, не могут предоставить такой сервис. Нужно ждать матрас иногда месяц, а иногда и два. К тому же российские производители по желанию заказчика могут изменить конструкцию матраса и добавить ещё один настилочный слой. И это при том, что у нас на сайте и так 3000 моделей. Такого сервиса у иностранных производителей тоже нет. Поэтому покупатели чаще всего и выбирают российские матрасы.

Конкуренция в российском матрасном бизнесе очень велика и среди производителей, и среди дистрибьюторов. Поэтому качество продукции и сервиса в дальнейшем будет только расти. Зайти на российский рынок иностранным компаниям с каждым годом будет всё сложнее. Доля импортных матрасов на нашем рынке, и сегодня небольшая, будет и дальше снижаться.

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