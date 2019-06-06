Эпидемия матерей-кукушек в Москве: почему это происходит и что делать дальше?

Откуда берутся так называемые кукушки, почему в последнее время их стало больше и что будет с поколением брошенных ребят? Комментарии психолога, откровения матерей и тех, кто заботился о беспомощных детях в отсутствие родителей.

Шестилетнего Сашу мать бросила в ТЦ. Мальчик пытался догнать маму, но она ушла, не обернувшись.

21-летняя Мария Рудницкая оставила двухлетнюю дочь в поликлинике. Полицейским она заявила, что не справляется со своими родительскими обязанностями.

Жительница Подмосковья Алёна Якушева вручила годовалых двойняшек сотруднице хостела, но так и не вернулась за ними. Администратор сама покупала малышам еду и одежду.

Откуда берутся так называемые кукушки, почему в последнее время их стало больше и что будет с поколением брошенных ребят? Комментарии психолога, откровения матерей и тех, кто заботился о беспомощных детях в отсутствие родителей.