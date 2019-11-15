Опасная брань. Какие болезни программируют матерные слова

Неконтролируемое употребление ненормативной лексики может стать причиной плохого секса, серьёзных болезней, а также ослабления иммунитета у детей, отмечают учёные и врачи.

Проблемы и проблемы

— Когда мат становится для человека привычным языком общения, он конструирует определённую картину мира. В данном случае она сводится к половому акту, — отмечает психолог Алексей Рощин. — Секс при этом становится менее качественным, теряет свою ценность, пара не получает того удовольствия, которое могла бы получить.

"Е...ь" — в значении "ну и ну", "чёрт побери" Программирует людей на снижение фертильности и половые извращения Фото © Getty Images

Матерный глагол при этом подразумевает доминирование. Когда его употребляет начальник по отношению к подчинённому своего пола, он воспроизводит в социальном пространстве гомосексуальную связь.

По мнению лингвиста Бориса Успенского, это выражение связано с культом земли-матери. Психологи отмечают, что в современном мире утеряно понимание, кто выполняет это действие. На месте того, кто это делает, то есть упоминает мать собеседника, это может произвести как говорящий, так и любое животное (вроде народных "сам чёрт" и "пёс"), а значит, помимо оскорбления человек предполагает зоофилию.

"Х..." — в значении "уйди", "отстань", "не нужно" Ведёт к заболеваниям мочеполовой системы и импотенции даже на генетическом уровне. Если не заболеете вы, то порадуете потомство Фото © Getty Images

Замена слов "зачем", "отстань" приобретает в этом значении характер сексуального насилия.

— Подсознание считывает первоначальный смысл, а он связан с сексуальным и даже с гомосексуальным унижением, — отмечает психолог Алексей Рощин.

"С....ь" — "своровать" Программирует на проблемы в сексуальной сфере. Снижается чувствительность, падает либидо, женщины реже получают оргазм Фото © Getty Images

Психологи предупреждают, что ненормативная лексика вредит семейной жизни не только в плане секса — размываются гендерные роли.

— Женщин мат делает менее женственными, а в перспективе — фригидными. Мужчин — более агрессивными. Либидо замещается инстинктом смерти, который противоположен инстинкту жизни и продолжения рода, — отмечает Алексей Рощин. — Но больше всего в этой ситуации страдают дети. Из-за сильного сексуального подтекста мата родители, которые его употребляют при детях, практикуют инцест, пусть и на словесном уровне.

Хронические болезни и ранняя старость

Советский учёный, академик РАН Иван Белявский в течение многих лет занимался проблемой взаимосвязи между словом и сознанием человека. Он доказал, что каждое слово человека несёт энергетический заряд и воздействует на гены, либо продлевая молодость и здоровье, либо становясь причиной ранней старости.

"Б...ь" — в значении "путана", "чёрт" Программирует на проблемы с иммунитетом и на раннее развитие старческих заболеваний. Способно, подобно радиации, разрушать ДНК Фото © Getty Images

"П….ц" — в значении "конец", "фиаско", "всё пропало" Программирует на общую атрофию, а также диабет, сердечную недостаточность и неудачи Фото © Getty Images

По мнению экспертов, ругаясь матом, вы выбрасываете в первую очередь на себя большую порцию негативной энергии, нанося вред репродуктивной системе.

— У женщин от регулярного употребления мата разрушается гормональный фон, — отмечает психолог и лингвист Анжелика Чапанова. — Появляются волосы на лице, "огрубляется" голос, они становятся менее женственными и получают проблемы, связанные с репродуктивной системой.

"З…ь" — в значении "хорошо", "классно" Программирует на деградацию себя и своего потомства. Ведёт к отсутствию авторитета, что сказывается на снижении интеллекта Фото © Getty Images

Формально выражение несёт положительную оценку чего-либо, но им ни в коем случае нельзя злоупотреблять.

— Самое плохое в мате то, что он разрушает иерархию, разницу между людьми с разным уровнем образования и воспитания, — отмечает Алексей Рощин. — Гораздо интереснее поискать ответ на вопрос, какая часть общества не матерится.

"В…..я" — "выпендриваться", "кичиться" Программирует на гипертонию и инсульт в перспективе. Также у злоупотребляющих развивается онкология Фото © Getty Images

Гораздо лучше использовать более мягкие аналоги, которые выражают эмоцию, но не закладывают программы морального уничтожения человеческой личности.

Поле брани

— Мат — язык войны, — напоминает психолог Алексей Рощин. — Ненормативная лексика примитивизирует жизнь, сводит её к животным рефлексам. Но как раз на войне это то, что нужно. Поэтому мат активно используется командирами в общении с подчинёнными.

Пользователь социальной сети вспоминает о своём детстве, когда его отец служил военным атташе. Наблюдая за военными и записывая то, что они говорят в эфире, молодой человек убедился в том, что русские непобедимы именно потому, что иностранец никогда не поймёт, что они имеют в виду, произнося ту или иную фразу в эфире.

Психолог Алексей Рощин объясняет, что мир, сведённый к половой функции, неизбежно примитивизируется. Эксперт считает, что это не только российская, но и глобальная проблема. Самое главное, что, используя мат в повседневности, мы работаем на руку этой тенденции. Чтобы хоть немного обратить процесс вспять, нужно отказаться от мата, а для этого надо "прокачивать" словарный запас. Потому что человек, привыкший к использованию мата, отказавшись от него, будет испытывать дискомфорт и нехватку слов.

Психолог и лингвист Анжелика Чапанова говорит, что в некоторых случаях мат приемлем — если человек испытывает сильную боль, такая лексика может выступить в роли обезболивающего. Также мужчина, выругавшийся в экстремальной ситуации, делает выброс негативной энергии, предотвращая более разрушительные действия (скажем, рукоприкладство).

Например, у славян разрешалось использовать мат семь раз в год — по особым праздникам. К тому же такая лексика исконно считалась мужской и в обществе никогда не приветствовалось употребление таких слов при женщинах и детях.