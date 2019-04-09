Мытищинские маугли. Жуткая история четверых брошенных малышей

В обычной квартире в Мытищах нашли четверых малышей. Они жили в диких условиях. И вели себя так, словно впервые видели людей. Подробности в репортаже.

Вход в джунгли

Подъезд 12-этажного кирпичного дома в подмосковных Мытищах совершенно непохож на вход в джунгли, где жил в окружении зверей индийский мальчик Маугли. Но это российские городские джунгли, и маугли отечественные. Причём не один, а сразу четыре: три мальчика и одна девочка.

Старшей Софье восемь лет. Она испуганно озирается. И ведёт себя как маленький волчонок. Не злой, а просто дикий. Шестилетка Артур и четырёхлетний Марк ни разу в жизни не видели ноутбука. Не ели мороженого. И не знают, как выглядит фломастер. У полуторагодовалого Эльдара пока сложно что-то узнать. Но он очень боится воды и кусается, когда его несут к ванной. Всё, что выяснили врачи, — деформация стоп. Подозревали ДЦП, но, похоже, мальчик просто лежал на кровати. Никому ненужный и обречённый по правилам естественного отбора выжить самостоятельно или умереть. Вот уж закон джунглей спального района столицы — в действии.

Как говорят соседи, дети не были в детсаде, не приписаны ни к одной поликлинике. Малыши плохо говорят, чаще издают невнятные гортанные звуки, похожие на вой. Из своей квартиры в Мытищах они не выходили гулять даже во двор. Еду им добывала бабушка. А следила за ними мама. Впрочем, как следила. Малыши больше напоминают не ребят в квартире, а зверят в котомке, которую подбросили под дверь.

Эта история не укладывается в голове городского жителя. Вот же всё под рукой: Интернет, доставка еды, общественный транспорт — XXI век. Откуда здесь взяться дикости. Тем не менее когда полицейские утром 13 марта зашли в квартиру, то больше она напоминала пещеру: горы мусора, грязная посуда, исписанные стены, невыносимая вонь.

— В квартире антисанитарные условия. Спальные места, постельное бельё и продукты питания отсутствовали. Состоянии детей — они были обросшие, грязные и плохо пахли, они не мылись. Тараканы, нет воды и света, — говорит начальник управления Министерства образования Московской области по Мытищинскому муниципальному району.

На вонь из квартиры пожаловалась консьержка Татьяна Капинина. Она же и вызвала в квартиру полицейских и социальную службу.

— Дети бутылки кидают из окна. Дети диковаты. У них долг за квартиру 200 000! Я вызвала полицию, и они приехали. Мать — фантазёрка, думаю, дети вообще от разных отцов! Мать — лентяйка, не работает! — увлечённо рассказывает женщина.

Что скажет мама?

Родная мать четверых маугли Инесса Кузнецова не выглядит дикой. Такую женщину можно увидеть и в магазине, и в вагоне метро. Ей 32 года. До рождения первого ребёнка она работала менеджером по продаже гидромассажных ванн. У неё слегка опухшее лицо. На ней блестящий серый свитер. История, которую рассказывает она, — это совсем другая сказка, в которой плохими выступают полицейские и сотрудники социальной службы.

Это они увезли сперва её вместе с бабушкой в отделение. А затем заставили детей трястись от страха три часа. И бардак устроили сотрудники соцслужбы и полицейские. Ведь это они распространяли страшные фото. Всё, с чем женщина может согласится, — лёгкий беспорядок и грязная посуда на кухне. А дети — да нормальные дети.

— Дети мои избалованы в высшей мере — я покупаю им всё! Они кушают у меня мясо, рыбу очень любят, супы им каждый день варю. Всех четырёх детей я родила дома. Я хотела после родов всегда быть рядом с детьми, а в роддомах сразу не дают. Я боюсь рожать в больницах. Роды принимала моя мама. Мы много читали о родах, с врачами говорили, — делится воспоминаниями Инесса Кузнецова.

Воспитанием детей занимались мама с бабушкой. И ничего странного не было. Да, дети не ходили в детсад и поликлинику. Не было времени. Обвинения женщина считает клеветой, наговором и кляузой.

— Воспитываю одна детей. С отцом мы встречались три года, но сложный характер у него. Я не могла идти на компромиссы, и мы разошлись. Сначала родила дочку, потом захотела сыночка, потом подумала, может, дочку, чтобы подружкой была мне. А родился мальчик, и я ещё раз забеременела, и опять пацан. Ну после четвёртого я уже ничего не хотела. Я читаю много литературы, я считаю себя хорошей матерью.

Рассказу мамы вторит и бабушка — 66-летняя Галина Кузнецова. Бледная, худая, с взлохмаченными волосами и в длинной ночнушке она похожа на колдунью из детских сказок. Сейчас в квартире, где жили четверо малышей, показательно чисто. Только стены по-прежнему ободраны и исписаны. И света нет.

— Мы готовимся к ремонту, нам тут всё штрабить будут. Поэтому нет электричества. Мы платим за свет, за электричество. Люстру дети разбили. У нас есть хороший достаток, денег хватает. До этого был порядок в квартире. Убираемся все: и мы, и дети! Марк и Артур помогают нам. Соня любит подметать. Детей мы хотели, они не залётные, мы готовились к ним.

Вперёд к людям

Детей увезли из их заточения в марте. Всех четверых разместили в реабилитационном центре. Сегодня Артур и Марк уже проживают в новой семье. Их усыновила Светлана Шакурова. У женщины уже есть дети. Но двое малышей пришлись ей по душе.

— Мне позвонили из опеки и предложили познакомиться с мальчиками. Мы с моим мужем как раз хотели ещё принять в нашу семью детей. Мы знакомились сначала с ними, гуляли. Потом решили окончательно забрать их к себе. Дети очень хорошие, но очень отстают в развитии. Плохо говорят. Меня мамой называют. Всей еде удивляются. Очень сильно привязались к мужу. Детям очень не хватало мужской руки. Дети очень умные. Они всё схватывают на лету. За неделю сообразили, что такое ноутбук, и пользуются им.

Светлана раздумывает над тем, не усыновить ли ей и старшую сестру парней. Но пока не знает, приспособится ли она. Маленькие маугли впервые покинули каменные джунгли и оказались среди людей. На мать малышей возбудили уголовное дело. Однако история не кончилась. Закон может вернуть их назад.

— Если мама докажет своё материнство в отношении троих детей и то, что она способна изменить свой образ жизни, может содержать и воспитывать детей, органы опеки могут вернуть ей детей, — говорит уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.