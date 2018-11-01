Мафия назначила награду в 370 тыс. за голову служебного пса с супернюхом

Несмотря на все уловки преступников, собака постоянно находит их тайники и рушит планы по наркоторговле.

Пёс по кличке Почо стал крупной помехой для итальянской мафии, и теперь за его голову назначено вознаграждение. Джек-рассел уже не раз срывал планы по торговле наркотиками благодаря своему хорошему чутью. Поэтому преступники решили избавиться от него раз и навсегда, не пожалев на это денег — £4400 (около 370 тыс. в рублях), сообщает Daily Star.

Девятилетний пёс получил знак отличия после того, как ему удалось лишить каморру крупной суммы незаконных доходов, которая исчислялась миллионами. Почо смог учуять две тонны запрещённых веществ, несмотря на все уловки преступников. В частности, мафиози разбросали отравленную приманку и поставили рядом с тайниками собак с течкой, чтобы сбить служебного пса со следа.

Несмотря на то что Почо оказался в полиции благодаря случайности — бывший хозяин отдал его из-за аллергии, которая появилась у сына, — джек-рассел всегда на шаг впереди преступников. Его дрессировщик рассказал в интервью местным СМИ, что Почо идеально подходит для такой работы. Благодаря его маленькому размеру он может пробираться в места, куда не могут залезть большие собаки. Так, например, к юго-востоку от Неаполя он смог найти 30 кг кокаина.