Пробег — 50 лет. Юбилей легендарной группы "Машина времени"

27 мая 1969 года пятеро московских старшеклассников создали рок-группу, которая стала легендой советской и российской сцены. Тогда, наверное, никто из них не подозревал, что "Машина времени" просуществует полвека. И по-прежнему будет собирать залы. Мы подготовили несколько фактов об этих мастодонтах русского рока.

"Машина времени" появилась в Москве в 1969-м — в один год с группами Uriah Heep, Judas Priest, ZZ Top, "Песняры" и "Земляне" Фото © Instagram/mashinavremeniofficial Первое название группы — Time Machines ("Машины времени"). Первый подпольный альбом 1969 года был на английском языке Фото © VK / Группа "Машина времени" Первый гонорар — 600 рублей — группа получила не за музыку, а за роль музыкантов в фильме "Афоня" 1974 года © Кадр из фильма "Афоня" Первая известность пришла в 1976 году на фестивале в Таллине. Но первый официальный альбом появился лишь в 1986 году Фото © VK / Группа "Машина времени" За всё время существования в "Машине времени" играло 32 человека. Сейчас музыкантов семеро Фото © Facebook / Группа "Машина времени" Дольше всего в группе играют: Андрей Макаревич — 50 лет Александр Кутиков — 44 года Валерий Ефремов — 40 лет Фото © VK / Группа "Машина времени" У "Машины времени" 13 официальных альбомов и 170 песен. Если играть их подряд, концерт продлится 10 часов Фото © VK / Группа "Машина времени" Главные народные хиты "Новый поворот" и "Птица удачи" были написаны в 1979 году. Каждый спели больше 1000 раз Фото © Facebook / Группа "Машина времени" Если бы 50 лет "Машина времени" выступала каждый день, она бы дала 18 262 концерта Фото © Instagram/mashinavremeniofficial