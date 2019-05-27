Пробег — 50 лет. Юбилей легендарной группы "Машина времени"
Фото © Instagram/mashinavremeniofficial
"Машина времени"
появилась в Москве в 1969-м — в один год с группами Uriah Heep, Judas Priest, ZZ Top,
"Песняры" и "Земляне"
Первое название группы — Time Machines ("Машины времени"). Первый подпольный альбом 1969 года был на английском языке
Первый гонорар — 600 рублей — группа получила не за музыку, а за роль музыкантов в фильме "Афоня" 1974 года
© Кадр из фильма "Афоня"
Первая известность пришла в 1976 году
на фестивале в Таллине. Но первый официальный альбом появился лишь в 1986 году
За всё время существования в "Машине времени" играло 32 человека. Сейчас музыкантов семеро
Дольше всего в группе играют:
Андрей Макаревич — 50 лет
Александр Кутиков — 44 года
Валерий Ефремов — 40 лет
У "Машины времени"
13 официальных альбомов
и 170 песен.
Если играть их подряд,
концерт продлится 10 часов
Главные народные хиты
"Новый поворот" и "Птица удачи"
были написаны в 1979 году.
Каждый спели больше 1000 раз
Если бы 50 лет "Машина времени"
выступала каждый день, она бы дала 18 262 концерта
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