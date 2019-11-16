Хэллоуин уже прошёл, но, похоже, не вся нечисть исчезла с улиц. В этом убедился автор ролика Шах Исмаил из Сингапура, которого такая встреча чуть не довела до инфаркта.

Парень поделился на своей страничке в "Фейсбуке" видео, которое снял на парковке, пишет Worldofbuzz. На его кадрах видно, как Шах приближается к машине, где сидит жуткое существо, напоминающее монахиню из фильма ужасов. По словам парня, он перепугался до смерти, однако всё равно решил выяснить, с чем ему пришлось столкнуться.

При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это не призрак, не демон, не человек в гриме и даже не кукла. Кажется, хозяин авто просто придумал крутой способ обезопасить себя от угонщиков, надев на сиденье очень страшный чехол. А сингапурец, придя в себя, решил обезопасить других от потрясений, раскрыв секрет хитрого автолюбителя.

Если кто-то из вас увидит эту женщину в машине ночью, не пугайтесь. Я уже узнал правду. Она ненастоящая. Так что, если столкнётесь, просто вспомните моё видео, и всё будет в порядке. Либо пускайтесь наутёк Шах Исмаил, автор ролика

Рыба с человеческим лицом случайно попала на видео, напугав пользователей Сети