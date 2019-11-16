Парень поделился на своей страничке в "Фейсбуке" видео, которое снял на парковке, пишет Worldofbuzz. На его кадрах видно, как Шах приближается к машине, где сидит жуткое существо, напоминающее монахиню из фильма ужасов. По словам парня, он перепугался до смерти, однако всё равно решил выяснить, с чем ему пришлось столкнуться.
При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это не призрак, не демон, не человек в гриме и даже не кукла. Кажется, хозяин авто просто придумал крутой способ обезопасить себя от угонщиков, надев на сиденье очень страшный чехол. А сингапурец, придя в себя, решил обезопасить других от потрясений, раскрыв секрет хитрого автолюбителя.
Если кто-то из вас увидит эту женщину в машине ночью, не пугайтесь. Я уже узнал правду. Она ненастоящая. Так что, если столкнётесь, просто вспомните моё видео, и всё будет в порядке. Либо пускайтесь наутёк
Шах Исмаил, автор ролика
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