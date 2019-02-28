Почему не раскрываем? У Путина к МВД серьёзный разговор

В 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым Владимир Путин

На расширенном заседании коллегии МВД России, состоявшемся 28 февраля в здании ведомства в Москве, глава государства потребовал от полицейских повысить уровень раскрываемости преступлений.

Открывая заседание расширенной коллегии МВД РФ по итогам оперативной деятельности ведомства в прошедшем 2018 году, президент России Владимир Путин заявил, что положение дел в сфере раскрываемости преступлений в стране оставляет желать лучшего.

— И в 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым, — заявил Владимир Путин, выступая перед генералитетом российского МВД и присутствующими на коллегии: генеральным прокурором РФ Юрии Чайке, главой СК РФ Александре Бастрыкине, председателями Конституционного и Верховного судов — Валерии Зорькине и Вячеславе Лебедеве и председателями обеих палат парламента: Совета Федерации — Валентине Матвиенко и Государственной думы — Вячеславе Володине.

По словам Владимира Путина, в этом году в ближайшей перспективе перед МВД стоит целый ряд ответственных задач. Прежде всего — важно планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений.

— На это должны быть направлены все ресурсы: оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел, — отметил Владимир Путин и подчеркнул, что говорит об этом в последние годы постоянно, практически на каждой коллегии МВД.

Президент России Владимир Путин дал поручения полиции. На коллегии МВД он подчеркнул, что усилия важно сконцентрировать на выявлении наиболее опасных проявлений, в том числе на экстремизме.

— Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность, — подчеркнул российский лидер.

Он призвал "не накручивать статистику за счёт дел, для которых нет оснований".

— Но, если основания есть, работать надо. Не следить, как вода течёт по речке, и глазами провожать, надо работать! — заявил президент.

При этом глава государства отметил высокий уровень безопасности в нашей стране.

Не забыл президент России и похвалить полицейских.

— Среди положительных тенденций 2018 года прежде всего хочу отметить сокращение общего количества преступлений, включая тяжкие, укрепление общественного правопорядка. Кстати, социологические опросы тоже показывают, что в последние годы растёт доля граждан, которые считают, что полиция оказывает существенную помощь в решении их проблем. Это самый главный критерий, самая важная оценка, — отметил глава государства.

Согласно статистике МВД России, за 11 месяцев 2018 года было зарегистрировано 1841,3 тысячи преступлений, это на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2017 года.

Владимир Путин напомнил руководству МВД России ещё об одной проблеме — аварийности на дорогах.

— Ещё об одной проблеме, о которой мы ранее уже говорили. В прошлом году были приняты серьёзные меры по сокращению аварийности при пассажирских перевозках. Как результат — число погибших в ДТП по вине водителей автобусов уменьшилось на 17%. Это хороший результат, спасибо вам большое, — сказал Владимир Путин.

Рассказал Владимир Путин полицейским и о том, что нельзя забывать и о развитии системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

— Многое сделано для того, чтобы она стала более эффективной, отвечающей современным требованиям. Как показывает статистика, в прошлом году число преступлений, совершённых подростками, уменьшилось на 3,8%, однако при этом в 2018 году выросло число преступлений в отношении несовершеннолетних на 5%, — отметил в своём выступлении Владимир Путин.

Призвал президент полицейских и пресекать любые нарушения миграционного законодательства в стране.

Глава государства подчеркнул, что сотрудникам правоохранительных органов необходимо прежде всего заботиться об интересах российских граждан.

— Любые нарушения миграционного законодательства должны неукоснительно пресекаться, — потребовал Владимир Путин от полицейских и напомнил им, что в России принята Концепция миграционной политики до 2025 года, которая подразумевает создание чётких правил въезда и получения права на проживание, работу и на приобретение российского гражданства.