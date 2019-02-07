Что натворила Меган Маркл, из-за чего "Инстаграм" завален бананами с проклятиями

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Что натворила Меган Маркл, из-за чего "Инстаграм" завален бананами с проклятиями

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Часто бывает такое, когда ты делаешь что-то из лучших побуждений, но получается не совсем то, что задумывалось. Оказывается, и с особами королевской семьи такое случается, пишет The Sun.

Ещё вчера весь Интернет посмеивался над конфузом, который случился с герцогиней Суссекской. На недавнем мероприятии благотворительной организации One25 она решила поддержать представителей древнейшей профессии, вспомнив милый школьный обычай, и написала на бананах, которые вкладывали во вкусные подарки работникам секс-индустрии, послания.

<p>Фото © Twitter/KensingtonRoyal</p>

По задумке Меган, они должны были подбодрить уставших женщин, но вместо этого в Интернете восприняли этот поступок как издевательский и очень недалёкий. Фантазию пользователей Сети никогда нельзя недооценивать, она не подвела и в этот раз — соцсети заполонили фото с подписанными бананами. Только вместо того чтобы подбадривать адресата, эти надписи чаще всего его оскорбляют.

<p>Надписи: &#34;Ты особенная&#34;, &#34;Ты сильная&#34;. Фото © Twitter/KensingtonRoyal</p>

"Ты лысый!" — "А ты рыжая".

<p>Фото © Instagram</p>

"Не одобрен королевской семьёй".

<p>Фото © Instagram</p>

"Здесь был Джон".

<p>Фото © Instagram/dragana23</p>

"Съешь меня, мощный жеребец!"

<p>Фото © Instagram/mtngrl4life</p>

"Ты никогда не добьёшься успеха".

<p>Фото © Instagram/endresenc</p>

"Теперь ты можешь реально засунуть банан в уши", "Бананы — это новые яблоки", "Не поскользнись на мне!", "Яблоки — уже прошлый век".

<p>Фото © Instagram</p>

Пусть у Меган Маркл не вышло сделать то, чего она добивалась, зато флешмоб получился очень забавным и поднял настроение многим пользователям Сети.

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