Что натворила Меган Маркл, из-за чего "Инстаграм" завален бананами с проклятиями

Часто бывает такое, когда ты делаешь что-то из лучших побуждений, но получается не совсем то, что задумывалось. Оказывается, и с особами королевской семьи такое случается, пишет The Sun.

Ещё вчера весь Интернет посмеивался над конфузом, который случился с герцогиней Суссекской. На недавнем мероприятии благотворительной организации One25 она решила поддержать представителей древнейшей профессии, вспомнив милый школьный обычай, и написала на бананах, которые вкладывали во вкусные подарки работникам секс-индустрии, послания.

По задумке Меган, они должны были подбодрить уставших женщин, но вместо этого в Интернете восприняли этот поступок как издевательский и очень недалёкий. Фантазию пользователей Сети никогда нельзя недооценивать, она не подвела и в этот раз — соцсети заполонили фото с подписанными бананами. Только вместо того чтобы подбадривать адресата, эти надписи чаще всего его оскорбляют.

"Ты лысый!" — "А ты рыжая".

"Не одобрен королевской семьёй".

"Здесь был Джон".

"Съешь меня, мощный жеребец!"

"Ты никогда не добьёшься успеха".

"Теперь ты можешь реально засунуть банан в уши", "Бананы — это новые яблоки", "Не поскользнись на мне!", "Яблоки — уже прошлый век".

Пусть у Меган Маркл не вышло сделать то, чего она добивалась, зато флешмоб получился очень забавным и поднял настроение многим пользователям Сети.