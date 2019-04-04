У Меган Маркл нашёлся двойник, но на несколько размеров больше

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У Меган Маркл нашёлся двойник, но на несколько размеров больше

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Фото: © Instagram/theericalauren

Недоумеваете, когда это герцогиня Сассекская успела так поправиться не только в районе живота? Присмотритесь получше: это плюс-сайз модель из Лос-Анджелеса Эрика Лорен.

Эрика знает о своём сходстве с Меган Маркл уже давно — ещё в самом начале её модельной карьеры люди часто говорили об этом. Сериал "Форс-мажоры", благодаря которому и прославилась актриса, Эрика не смотрела. Но когда Меган Маркл стала частью королевской семьи, та наконец поняла, с кем же её постоянно сравнивают, сообщает The Insider.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/theericalauren/" target="_blank">theericalauren</a></p>

Не могу жаловаться на то, что меня сравнивают с Меган Маркл — на мой взгляд, она потрясающе красива, и эти слова мне льстят!

Эрика Лорен

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/theericalauren/" target="_blank">theericalauren</a></p>

Несмотря на разное телосложение, Меган и Эрика похожи буквально как две капли воды — даже улыбкой и хитрым взглядом. Модель утверждает, что на детских фото герцогини, которые она видела по телевизору, та выглядит совсем как Эрика в том же возрасте.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/theericalauren/" target="_blank">theericalauren</a></p>

Сходство с Меган Маркл принесло Эрике массу новых поклонников, но она и сама сделала себе имя благодаря модельной работе. Сперва она сомневалась, что добьётся успеха в этой индустрии, но в 2015 году модельный бизнес стал меняться — и Эрика поняла, что её аппетитные формы будут востребованы.

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