Совет директоров "МегаФона" дал согласие на крупные сделки

Для рассмотрения вопроса 6 декабря 2018 года созывается внеочередное общее собрание акционеров, сообщили в компании.

Совет директоров "МегаФона" рекомендовал акционерам одобрить две крупные внутригрупповые сделки: заём его 100%-ной "дочке" — "МегаФон Финанс" — и поручительство за "МегаФон Финанс" перед банком-гарантом.

"МегаФон Финанс" является держателем пакета квазиказначейских акций (17,68% от уставного капитала "МегаФона") и глобальных депозитарных расписок (4,84%), большая часть которых была выкуплена оператором в августе. Если "МегаФон" решит конвертировать имеющиеся ГДР в акции, совместная доля владения USM Holdings, "АФ Телеком" и "МегаФон Финанс" в акциях превысит 75% — и "МегаФон Финанс" обязан будет направить миноритариям предложение о выкупе их бумаг.

Предложенные сделки создают техническую возможность для "МегаФон Финанс" направить такое предложение.

Ранее "МегаФон" уже предпринял действия по упрощению своей акционерной структуры: отказался от листинга глобальных депозитарных расписок на LSE, а также перевёл все принадлежащие ему акции и ГДР с баланса своей кипрской "дочки" (MegaFon Investments (Cyprus) Limited) на баланс российского "МегаФон Финанс". Конвертация ГДР в акции — логичный следующий шаг, ведь ГДР больше не являются ликвидным инструментом, и их сохранение только создаёт дополнительные административные издержки, в то время как акции "МегаФона" продолжают торговаться на Московской бирже.

Однако пока компания не готова обозначить сроки принятия решения о конвертации: изучаются возможности и потенциальные последствия.

Напомним, что в июле "МегаФон" предложил миноритариям продать свои акции в связи с принятием новой более рисковой бизнес-стратегии, которая может потенциально идти вразрез с интересами некоторых акционеров. В частности, она требует широкого взаимодействия с госсектором, осуществления инвестиций в инфраструктуру с более длинным периодом окупаемости и, возможно, низкой доходностью, а также более активной M&A-деятельностью. Изменения могут негативно отразиться на OIBDA, темпах роста выручки и уровне долга, потребовать изменения политики выплаты дивидендов. Тогда акционеры положительно восприняли программу — в ней приняли участие владельцы примерно 90% всех бумаг, находившихся в свободном обращении.