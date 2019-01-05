Третий лишний. Пара устроила свадебную фотосессию в зоопарке, но Миша не одобрил

27-летняя Эллисон Баумли и её жених Табор получили разрешение на короткую свадебную фотосессию в зоопарке Миннесоты. У молодожёнов было всего 10 минут, чтобы сделать запоминающиеся снимки, и благодаря одному из местных обитателей этого времени им хватило с лихвой, сообщает The Sun.
В кадр влез медведь по кличке Кенай, который с такой грустью смотрел на влюблённых, что стал олицетворением всех "третьих лишних". Зато когда он посмотрела на невесту, то его морда точно выражала восхищение.
Теперь, по всей видимости, медведь всерьёз задумался, а не пора ли ему оставить холостяцкий образ жизни и устроить свадьбу на весь зоопарк.
- Популярные
- По времени