Одиноки на 14 февраля? Зоозащитники запустили акцию "Скорми бывшего медведю"

Несмотря на свою узкую направленность, День святого Валентина занял прочное место в сердцах людей. На фоне этого каждая компания из кожи вон лезет, чтобы привлечь клиентов своим необычным предложением. И одной организации по охране окружающей среды удалось среди них изрядно выделиться, пишет Insider.

Ребята из орегонской компании Wildlife Image, США, придумали для людей со всего мира отличный способ выпустить пар перед 14 февраля и помочь нуждающимся мишкам. Всё просто: за 20 долларов любитель дикой природы получит право назвать рыбку именем своего бывшего, а затем скормить её двум бурым медведям — Яку и Коди. Понаблюдать за процессом вживую не удастся, но организаторы акции обещают выслать фото в доказательство.

Акцию только успели запустить на сайте и сообщить о ней в "Фейсбуке", как через пару дней количество сертификатов подошло к концу. Организаторы написали, что денег, собранных благодаря спонсорам с разбитым сердцем, мишкам хватит на целый год.

Но пусть опоздавшие "валентины" не отчаиваются: у организации осталась ещё одна акция — более добрая и благородная. За ту же сумму двух бурых медведей покормят в честь вашего возлюбленного, главное, не забыть указать имя.