Одиноки на 14 февраля? Зоозащитники запустили акцию "Скорми бывшего медведю"

Ребята из орегонской компании Wildlife Image, США, придумали для людей со всего мира отличный способ выпустить пар перед 14 февраля и помочь нуждающимся мишкам. Всё просто: за 20 долларов любитель дикой природы получит право назвать рыбку именем своего бывшего, а затем скормить её двум бурым медведям — Яку и Коди. Понаблюдать за процессом вживую не удастся, но организаторы акции обещают выслать фото в доказательство.
Акцию только успели запустить на сайте и сообщить о ней в "Фейсбуке", как через пару дней количество сертификатов подошло к концу. Организаторы написали, что денег, собранных благодаря спонсорам с разбитым сердцем, мишкам хватит на целый год.
Но пусть опоздавшие "валентины" не отчаиваются: у организации осталась ещё одна акция — более добрая и благородная. За ту же сумму двух бурых медведей покормят в честь вашего возлюбленного, главное, не забыть указать имя.
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