Дикий медведь попал в аварию, "угнав" чужую легковушку

Странный случай произошёл в Колорадо, США, и им тут же поспешили поделиться местные полицейские, опубликовав пост в "Фейсбуке". На этот раз преступник смог убежать от наказания в лес.

Доблестные стражи правопорядка рассказали, что к ним обратился хозяин пострадавшей машины. В ходе расследования удалось выяснить, что же всё-таки произошло, и оказалось, что всему виной — любопытный медведь. Косолапый обнаружил открытую машину и в поисках вкусненького забрался внутрь, сообщает The New York Post.

Животное запаниковало, начало толкать каждую дверь, пытаясь открыть, и случайно ткнулось в коробку передач, заведя авто. Машина прокатилась с горки около 30 метров, а затем врезалась в дерево.

Пушистый нарушитель столкнулся с препятствием и серьёзно повредил машину, но из-за аварии дверь распахнулась, и преступник скрылся в неизвестном направлении на своих двоих... точнее четырёх Полицейский департамент округа Боулдер

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