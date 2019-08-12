Велосипедист одолел 160-килограммового гризли, вовремя вспомнив о карманном ноже

Рядовой поход в горы мог закончиться для Колина Даулера из Ванкувера, Канада, настоящей трагедией. По счастливому стечению обстоятельств парню удалось отбиться от дикого зверя и остаться в живых.

В тот день Колин уже возвращался со своей прогулки — парень исследовал местность и искал новые интересные маршруты для походов. Но дорогу ему преградил огромный, 160-килограммовый гризли. Колин пытался отогнать зверя трекинговыми палками, но это не помогло, и медведь бросился на парня, пишет The Insider.

Гризли вцепился в живот Колина, несмотря на то, что парень заслонился велосипедом, используя его как щит. Колин сперва пытался отбиться, повредив глаза хищника, а потом притворился мёртвым, но всё было бесполезно. Бросив затею с животом, медведь принялся грызть бёдра Колина.

Это было так больно и странно. Я чувствовал, как горячая кровь течёт по ногам и как зубы гризли скребут по моим костям Колин Даулер

Парню повезло, что он смог нащупать в кармане перочинный нож и вонзить его в шею зверя. Медведь тут же отпустил велосипедиста и кинулся прочь. Колин быстро перевязал самые страшные раны разорванной футболкой и направился подальше от места схватки. В ближайшем палаточном лагере — через семь километров — ему оказали первую помощь и вызвали вертолёт.

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