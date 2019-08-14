Грибник из Хабаровска предрёк свою смерть: Не позвоню — значит сожрал медведь

Трагедия, произошедшая 13 августа в Хабаровском крае близ села Сулук, приобрела ещё более печальный оттенок. 66-летний Александр Корнилов, впоследствии погибший от лап медведя, и не догадывался, чем обернутся его слова.

В тот день дедушка собрался сходить за грибами на свою излюбленную полянку. Во время разговора с женой по телефону Александр пошутил: "Как вернусь — перезвоню. А если нет — значит медведь сожрал!" В тот момент супруги только посмеялись, не зная, чем закончится этот поход в лес, сообщает "Комсомольская правда".

Ужасную находку тем утром сделали работники железной дороги, направлявшиеся на смену. Недалеко от села они заметили на тропе кровь, а затем и растерзанное тело пенсионера. Судя по сломанному перочинному ножику, дедушка пытался защищаться, но это его не спасло.

С медведем местные жители быстро расправились, хотя его появление вызвало множество вопросов. Так близко к селу косолапые не подходили уже лет 20, а август не то время, чтобы мишки зверели из-за голода. Специалисты связывают это происшествие с пожарами в сибирских лесах — ведь с сокращением уцелевшей территории сократилось и количество пищи.

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