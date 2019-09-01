Фермер установил камеры и превратил медведей, ворующих мёд, в своих помощников

То, что мишки любят мёд, известно всем. Но мало кто знает, на какие ухищрения приходится идти пчеловодам, чтобы сохранить своё хозяйство. Однако Ибрагим Седеф решил подойти к вопросу не совсем с привычной стороны.

Турецкий фермер из Трабзона уже совсем отчаялся, пытаясь спасти свои ульи от желающих полакомиться мёдом мишек, пишет Bored Panda

Ведь косолапые не только крали мёд, но и разбивали ульи и, в общем-то, всё, что попадалось на их пути

Ибрагим уже перепробовал всё: и клетки, и заборы, но мишки пролазили всюду. Поэтому пасечник решил извлечь пользу из этих пушистых разбойников

Медведи же хорошо разбираются в мёде, верно? Поэтому Ибрагим устроил им настоящую дегустацию, чтобы выявить самый удачный сорт мёда (и самый вкусный)

Но тут чуда не случилось: все мишки сперва выбирали анзерский мёд — самый дорогой в мире. Один килограмм такого мёда стоит около 22 тыс. рублей

И меньше всего косолапые оценили вишневый мёд, предпочитая ему иногда даже яблоки, которые Ибрагим оставлял мишкам в качестве бонуса

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