Фермер установил камеры и превратил медведей, ворующих мёд, в своих помощников

Турецкий фермер из Трабзона уже совсем отчаялся, пытаясь спасти свои ульи от желающих полакомиться мёдом мишек, пишет Bored Panda
Ведь косолапые не только крали мёд, но и разбивали ульи и, в общем-то, всё, что попадалось на их пути
Ибрагим уже перепробовал всё: и клетки, и заборы, но мишки пролазили всюду. Поэтому пасечник решил извлечь пользу из этих пушистых разбойников
Медведи же хорошо разбираются в мёде, верно? Поэтому Ибрагим устроил им настоящую дегустацию, чтобы выявить самый удачный сорт мёда (и самый вкусный)
Но тут чуда не случилось: все мишки сперва выбирали анзерский мёд — самый дорогой в мире. Один килограмм такого мёда стоит около 22 тыс. рублей
И меньше всего косолапые оценили вишневый мёд, предпочитая ему иногда даже яблоки, которые Ибрагим оставлял мишкам в качестве бонуса
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