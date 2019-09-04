Под Магаданом медведь набросился на студента, пока тот спал в палатке

Страшный случай произошёл ещё 1 июля, но известно о нём стало только сейчас. Благодаря храбрости и целеустремлённости участников палаточного лагеря никто не погиб, и это самое главное.

Недавно в одном из новостных инстаграм-пабликов Якутии появился пост о новом нападении медведя на человека. Там Николай Максимов, студент второго курса магистратуры Института естественных наук СВФУ, рассказал о своём злоключении. Летом учёная группа вместе с Николаем отправилась к озеру Киси, что находится в 120 километрах от Магадана.

Посреди ночи в лагерь пробрался медведь и сразу свернул к палаткам с людьми. Он разорвал ткань и вцепился в плечо Максима, вытаскивая его наружу. Второй студент, который спал рядом, мёртвой хваткой вцепился в товарища, не отдавая медведю, и принялся кричать. На шум сбежались исследователи, выстрелами в воздух отпугнули медведя, а затем убили.

Из-за плохой связи вызванный вертолёт МЧС летел до озера долгое время, но первую помощь Максиму в лагере оказали, а рана была не слишком серьёзной, поэтому всё обошлось. Парень написал, что университет никак не помог после случившегося. Но портал "Новости Якутии" обратился к директору ИЕН СВФУ Василию Колодезникову — и тот опроверг слова студента.

...Уверен, что это было сделано не ради хайпа (как сейчас говорится), а Николай обиделся по незнанию. Он не знал, что мы всё это время были рядом, решали все бюрократические вопросы и координировали работу структур Василий Колодезников

Велосипедист одолел 160-килограммового гризли, вовремя вспомнив о карманном ноже