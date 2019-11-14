Джокер не в масть. Зачем Мединский сравнил киногероя с профессором Соколовым

Писатель и журналист Дмитрий Петровский — о том, почему стоит разделять мемы и госслужбу.

Всё, что мы говорим или делаем, не существует само по себе. Оно существует в контексте. Слово, уместное на дружеской вечеринке, не прозвучит на федеральном телеканале. За столом не делают того, что делают в постели, и наоборот. Когда публичная персона жалуется на журналиста за превратно понятые слова, она говорит: "Вырвано из контекста". Контекст — это рамки, заданные нашим словам и нашим действиям. Если очень огрублять — то наша культура, особенно современная, во многом и есть контекст.

Человек, который отвечает за культуру самой большой в мире страны, должен знать это, как никто другой. И тем не менее на культурном (!) форуме Владимир Мединский позволил себе фразу, от которой все аж присели. Вы готовы? Итак. "Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?" Это, если что, он про доцента истфака СПбГУ, который недавно убил и расчленил свою молодую аспирантку и любовницу по совместительству.

Нет, потом всё разъяснилось. Оказывается, это была шуточка, кем-то выпущенная на просторы Сети накануне. Что-то типа "и эти люди запрещают ковыряться в носу" (реплика ребёнка после того, как он случайно увидел, что взрослые вытворяют в спальне). И вот министр культуры решил показать, что он в курсе этой самой современной культуры и, что называется, "умеет в мемы". Примерно как Дональд Трамп, который недавно собирался купить Гренландию. Как бы пошутил, но народ не понял, потому что не привыкли, что президент США может так шутить. Но тем не менее даже в контексте эта шутка работает скорее во благо Америки, чем против. "Да, мы можем, если захотим, купить хоть Гренландию, хоть всю Европу. Да, я тот самый стереотипный грубый янки, который так привык делать дела. Что вы мне сделаете?" — как бы говорит Трамп. И кто-то возмущается, кто-то, наоборот, в восторге от такой дерзости, но в целом — ему скорее в плюс.

А теперь давайте посмотрим на контекст фразы Мединского. Во-первых, министр культуры, ответственный в том числе за кино нашей страны, демонстрирует, что он не видит границы между реальностью и вымыслом. Как герой фильма, Олег Соколов был бы очень даже ничего: питерский нуар, достоевщина, "загадочная русская душа". При определённом мастерстве режиссёра ему можно было бы даже посочувствовать. Но когда такой герой появляется в реальности, он не вызывает ничего, кроме брезгливого отвращения. Герой фильма "Джокер" крут на экране. Но, появись он в жизни, последнее, что нам захотелось бы, так это шутить на данную тему.

Но и это не главное. Главное, опять же, контекст. А контекст, в котором прозвучала данная шутка, таков. Владимир Мединский — председатель Российского военно-исторического общества. Того самого, с сайта которого были так поспешно удалены все данные об Олеге Соколове, так что не понять теперь, состоял ли он там действительным членом или только "сотрудничал", как теперь само общество это стыдливо подаёт. Интернет помнит совместные фотографии Соколова и Мединского, мужчины явно знали друг друга не понаслышке. И в этом самом контексте министр культуры на официальном мероприятии говорит фразу, которую большинство поймёт примерно так: "Да ладно, что вы так ополчились на беднягу Соколова. Вон посмотрите на Джокера — он ведь куда хуже, а вам он нравится".

Наконец, третий пункт. Министр изволит шутить про кино. Про ту отрасль, которая в России сейчас находится в очень плачевном состоянии, и это — не без помощи Владимира Ростиславовича. Он с тем же успехом мог бы пошутить, например, так: "Вам же нравятся "Мстители", почему вам не нравятся "Защитники".

Не нравятся, господин министр, причём не только нам — фильм с треском провалился в прокате. Потому что получился он жалкой, позорной копией, примерно такой же, какой Соколов получился по отношению к Наполеону и Джокеру. Не нравится, потому что снят на бюджетные деньги, которым можно было найти применение и получше. И ещё потому, что нужно чувствовать контекст. Хоть в кино, хоть в публичных выступлениях. А хоть даже и в мемах.