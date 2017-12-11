"Мне пересадили 6 органов за одну операцию, и я вернулась домой к Рождеству"

47-летняя Джоанна Адам из Великобритании страдает крайне редким заболеванием — разрастанием нервной ткани в желудочно-кишечном тракте. Чтобы спасти жизнь Джоанны, врачи должны были заменить все поражённые органы, сообщает Mirror.

Сначала я была в шоке и испытывала недоверие. Как они могут пересадить все эти органы? Я паниковала Джоанна Адам

Джоанна ждала подходящего донора восемь месяцев и всё это время была прикована к постели. Женщина опасалась, что врачи просто не успеют её спасти. Но 12 недель назад у неё дома раздался телефонный звонок: донор найден, нужно готовиться к пересадке. Буквально через час Джоанна уже мчалась в клинику "Адденбрук", Кембридж, чтобы лечь на операционный стол.

Хирурги провели Джоанне уникальную 20-часовую операцию, во время которой пересадили шесть органов от одного донора: желудок, печень, поджелудочную железу, а также прямую, тонкую и толстую кишку. Врачи думали, что смогут выписать Джоанну не раньше 28 декабря, но она удивила всех и вернулась домой в самом начале месяца.

Я всегда ставила ёлку первого декабря, но, конечно, в этом году я даже не думала, что буду дома. Но я вернулась домой именно в этот день, мой сын поставил рождественскую ёлку, и это было прекрасно Джоанна Адам

Джоанна ничего не знает о своём доноре и не может лично поблагодарить его близких, но она напишет письмо, и больница обязательно передаст его семье донора. Ведь именно благодаря ему Джоанна сможет встретить Рождество в окружении своих родных.