Врачи 30 раз отправляли 5-летнего мальчика домой, не замечая смертельного вируса

Джека Бэйли из деревни Хадденем, Бакингемшир, Великобритания, полгода тошнило кровью, но врачи не могли поставить правильный диагноз.

29-летней матери Джека Шарлотте Антон пришлось в одиночку бороться за жизнь своего сына из-за халатности английских врачей, пишет Daily Mail.

В октябре 2015 года — тогда ещё трёхлетний — сын Шарлотты Джек часто жаловался на боль при опорожнении.

Большую часть своих дней он был вялым и больным. Его живот раздуло, а опорожнялся он... Как будто у него был разбрызгиватель Шарлотта Антон

Тогда она обратилась к врачам — специалисты "нашли" у мальчика лёгкую инфекцию и отпустили ребёнка домой, где мальчика сразу начало тошнить кровью.

На протяжении нескольких месяцев Шарлотта жаловалась медсёстрам и консультировалась с врачами по поводу состояния ребёнка. Однако медики единогласно утверждали, что малыш здоров.

Через два месяца Шарлотта получила звонок от сиделки, которая сообщила, что Джека не держат ноги и он пребывает в полусознании. Когда Шарлотта прибежала к дому, Джек посинел и неподвижно лежал на кровати. По дороге в больницу Сток Мандевилл в такси его опять начало тошнить кровью.

Врачи получили Джека на руки, когда у того начался приступ. Медикам пришлось буквально вытаскивать ребёнка с того света из-за отказа почек. Взятый анализ крови наконец показал настоящую причину болезненного состояния мальчика — уросепсис.

Джека перевели в Университетскую больницу в Саутгемптоне, где его подключили к капельнице. Первую неделю мальчик не узнавал собственную мать, а потом его сознание восстановилось. Лишь через два месяца терапии мальчика смогли отпустить домой.

Сейчас уже пятилетний Джек проходит интенсивное лечение в ближайшем медицинском центре. Ежедневно перед сном Шарлотта подключает Джека к капельнице, чтобы он получал питательные вещества даже ночью. Он несколько раз в неделю сдаёт анализы и делает УЗИ. Такие процедуры светят Джеку ещё минимум следующие два года.