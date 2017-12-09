Врачи в четырёх больницах проглядели анорексию, в итоге 19-летняя девушка умерла

Отец Аверил — Ник Харт — потратил $300 тыс. на лечение дочери у "высококлассных специалистов", которые лишь ускорили её смерть.

Аверил всегда была перфекционисткой. Она закончила Королевскую среднюю школу в Колчестере на "отлично" и поступила в Университет Ист-Англии на факультет бизнес-менеджмента, пишет Daily Mail.

Однако вскоре, серьёзно взявшись за учёбу, девочка стала часто не успевать есть и в результате сильно уставать, что отразилось на её массе тела. В 18 лет она весила лишь 45 килограммов. Отец отменил учёбу и положил дочь в больницу.

Девушка провела около года в отделении расстройств пищеварительной системы в Кембриджской больнице (Eating Disorder Unit). Индекс массы её тела до сих пор не соответствовал норме, но врачи решили отпустить девочку домой в августе 2012-го и позволить ей вернуться к учёбе. За Аверил якобы следили местные специалисты из медицинского центра в Норидже, однако уже к 20 сентября она вновь сбросила вес до 42 килограммов.

Когда отец девочки Ник Харт и её сестра Имоджен навестили Аверил в декабре 2012 года, они не могли поверить своим глазам: девушка потеряла треть своей массы и весила максимум 30 кило. Тогда родственники забили тревогу и обратились в ту же больницу при Кембридже, где студентка лежала около года. Там осмотрели Аверил и не посчитали, что девушке нужно было вернуться в больницу.

Тогда отец взял судьбу ребёнка в собственные руки и привёл дочь на осмотр. Местные специалисты пообещали принять меры, но ничего так и не было сделано. Уборщица нашла Аверил без сознания в комнате университетского кампуса 7 декабря 2012 года.

Сначала Аверил попала в университетскую больницу Норфолка, но там эксперты отказали ей в высококвалифицированной помощи, сославшись на отсутствие необходимой техники. В результате специалисты местной больницы даже не смогли правильно взвесить девушку, что, по отчёту позднего расследования, ускорило её смерть.

Только через три дня Аверил перевели в государственную больницу в Фулборне Кембриджа. Местные врачи не стали брать в расчёт падавший уровень сахара в крови Аверил, хотя и констатировали ошибки специалистов, которые проводили осмотр до них. Через четыре дня Аверил умерла.

Отец подал на все четыре медицинских учреждения в суд, и началось разбирательство. Следствие по делу о халатности врачей велось пять лет. С самого начала представители четырёх медицинских центров удалили все электронные письма по делу Аверил, а во время следствия перекидывали ответственность друг на друга.

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После отказа врачей брать на себя вину за смерть девочки Ник обратился к омбудсмену по вопросам здравоохранения Великобритании Робу Беренсу, который на уровне парламента провёл своё расследование. Его отчёт был далеко не утешительным.

Виновными в смерти подростка оказались все четыре больницы: врачи каждого медицинского центра допускали элементарные ошибки при осмотре Аверил, что в совокупности привело к смерти девочки.

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Только после отчёта омбудсмена, через пять лет после смерти Аверил, представители четырёх медицинских учреждений принесли свои извинения Нику. Они обещали исправить свои ошибки, ужесточить критерии отбора начинающих специалистов и повысить квалификации уже работающих врачей. Но ничто больше не вернёт Нику любимую дочку...