Врачи впервые спасли младенца, который родился с сердцем наружу

По словам медиков, случай выживания малышки уникален, так как обычно дети с подобной патологией до родов не доживают.

Наоми Финдли знала, что у малышки патология, ещё когда была на десятой неделе беременности. Тогда врачи предупреждали её, что с диагнозом "эктопия сердца", при котором сердечная мышца оказывается расположенной снаружи грудной клетки, процент выживаемости у младенца нулевой.

Врачи уговаривали меня прервать беременность. Когда я родила её и она плакала, мы с мужем сами заплакали от счастья. Мы верили, что она будет жить Наоми Финдли

К удивлению медиков, Наоми смогла родить малышку Ванеллопу Хоуп, которую сразу же после появления на свет поместили в пластиковый пакет, чтобы не занести инфекцию. Девочка находилась под тщательным наблюдением врачей из больницы Гленфилд в Лестере, которым пришлось провести три операции, чтобы вернуть на место сердце трёхнедельной девочки и спасти ей жизнь.

Случаев рождения с сердцем наружу — один на миллион. Обычно малыши погибают в утробе матери, и в моей практике случай выживаемости впервые Фрэнсис Булок, доктор

По словам ведущего хирурга Бранко Мимика, сейчас жизни девочки ничего не угрожает, но предстоящие операции по пересадке материала, способного выполнять функции грудины, могут оказать отрицательное влияние на здоровье малышки.