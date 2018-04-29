Какой была медицина во время Второй мировой: в Англии найден жуткий архив

Более 4000 странных и порой жутковатых фотографий обнаружили сотрудники одного из органов британского правительства — Historic England — в Суиндоне. Снимки сделаны в больницах между 1938-м и 1948 годами, незадолго до появления Национальной службы здравоохранения Англии, пишет Buzzfeed.

В этом году службе здравоохранения Англии исполняется 70 лет, и более 2000 найденных фотографий уже оцифрованы. По словам профессора Оксфордского университета Уолтрауда Эрнста, сложно сказать, насколько полно снимки отражают реальность. Ведь многие из них были сделаны для прессы. Но помимо исторической ценности они представляют интерес и для медиков.

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