Врачи спасли пациента, который случайно вдохнул пулю, попавшую в его щеку

Казалось бы, уже просто плохо попасть под обстрел. Но этому 45-летнему мужчине не повезло по всем фронтам: теряя сознание, он случайно вдохнул пулю. И врачам пришлось изрядно потрудиться, чтобы её достать, пишет Daily Mail.

В больницу на окраине Нью-Дели, Индия, доставили мужчину, чьё имя не сообщается, с тремя пулевыми ранениями. Он не раскрыл подробности произошедшего, но медики тут же бросились его оперировать. Всего они насчитали три пули: в животе, в локте и щеке. Первые две они обнаружили сразу, но та, что попала в голову, куда-то пропала.

Рентгеновский снимок показал, что третья пуля застряла в трахеобронхиальном дереве — месте, где соединяются лёгкое и трахея. Судя по всему, пострадавший во время падения случайно вдохнул пулю. Врачи достали её в два подхода: сперва внешнюю оболочку, а затем внутреннюю часть.

Это была не самая лёгкая задача — с учётом серьёзного повреждения челюсти мужчины. Но в итоге медики справились, и, по их прогнозам, пострадавший должен выздороветь без каких-либо последствий.

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