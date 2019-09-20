Таблетки навсегда. Какие привычные лекарства могут привести к зависимости
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британского ведомства, ответственного за здравоохранение, показало, насколько зависимы англичане от так называемых аптечных наркотиков. Выяснилось, что каждый пятый (если не четвёртый) взрослый британец употребляет препараты, вызывающие привыкание.
Только с 2017 по 2018 год порядка 11,5 миллиона британцев — а это почти четвёртая часть взрослого населения Соединённого Королевства — выписали лекарства, вызывающие зависимость. Среди них — бензодиазепины (от бессонницы и для снижения беспокойства), габапентиноиды (эффективны при нейропатической боли), антидепрессанты (их принимало большинство пациентов — 7,3 млн человек, то есть 17% от взрослого населения) и опиоидные обезболивающие, из-за которых в США разгорелся настоящий скандал.
Эксперты уверяют, что в России нет подобных проблем с опиоидами. Скорее, наоборот, их продажу слишком ужесточили. Однако есть другие аптечные лекарства, вызывающие зависимость и тяжёлые последствия.
Топ популярных лекарств от кашля, насморка и тревожности
Корвалол, валокордин, валосердин
Обладают успокоительным эффектом, эффектом плацебо и вызывают сильную зависимость и даже слабоумие
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— Спирт в сочетании с фенобарбиталом вызывает риски зависимости как от одного, так и от другого компонента. Это обусловлено количеством и частотой употребления. Это больше похоже на народное плацебо, которое особо не лечит, но для успокоения души и в качестве ритуала вполне работает, — объяснил нарколог и эксперт Общественной палаты Руслан Исаев.
Кроме того, при долгосрочном употреблении барбитуратов возможно развитие слабоумия и других разрушительных процессов, связанных с поражением мозга, которое часто проявляется в виде нарушения интеллекта, памяти и мышления.
— Препараты с фенобарбиталом вызывают атрофию горизонтальной коры и связанное с этим поражение мозга, — предупреждает психиатр и нарколог Марат Агинян.
Седативные и противотревожные средства: донормил, золпидем, димедрол
Человек теряет связь с реальностью, так как скорость его восприятия замедляется. Результат — вялость, торможение и сонливость
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Бензодиазепины. Препараты этой фармакологической группы опасны тем, что имеют высокий потенциал злоупотребления. Наркологи предупреждают о рисках при частом употреблении снотворных, особенно без назначения врача.
— В сочетании с алкоголем потенцируется седативный эффект снотворного, что может привести к тяжелейшим последствиям, вплоть до летального исхода, — предупреждает нарколог Руслан Исаев.
Витамины, минералы, Омега-3
Избыточное употребление приводит к аллергии
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— Многие адепты ЗОЖ бесконтрольно употребляют в огромном количестве различные витаминно-минеральные комплексы, жирные кислоты в капсулах и так далее, что тоже вызывает зависимость, — объясняет эксперт фармацевтического рынка директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Эксперт отметил, что подсадка на витаминные препараты происходит по психологическим причинам, а вот последствия этой зависимости вполне физиологические.
Избыточное потребление обезболивающих приводит к серьёзным нарушениям в работе выделительной системы организма, страдают печень и почки, ЖКТ и сердечно-сосудистая система.
По словам экспертов, вызывают зависимость на уровне мнимого облегчения боли.
— Не каждая боль требует такого медикаментозного лечения. Иногда люди самую слабую боль угнетают тяжёлыми препаратами, а в итоге побочные явления от злоупотребления лекарствами наносят намного больший вред, — уверяет Николай Беспалов.
Нафтизин, нафазолин
Постоянное применение капель нарушает самостоятельную работу медиаторов, которые контролируют расширение и сужение сосудов
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— Постоянное применение нафтизина или нафазолина вызывает медикаментозный ринит. Сосудосуживающие препараты формируют как психологическую, так и физиологическую зависимость. И в случае возникшей зависимости человек без них уже не может дышать, — отметил врач-лор Александр Горовой.
Гепатопротекторы — эссенциале, фосфоглив
По мнению специалистов, способствуют поддержанию функции печени, но часто только маскируют настоящую проблему
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— Среди тех россиян, кто сегодня пьёт гепатопротекторные препараты, показания к приёму есть где-то у 10%. Проблема в том, что человек, зависимый от этих препаратов, может маскировать проблему, которая реально существует. Естественное облегчение боли связывают с приёмом препарата, подсаживаются на него и в итоге не обследуются, — поясняет Николай Беспалов.
По мнению фармэксперта, зависимость от гепатопротекторных средств связана с активным продвижением подобных препаратов на российском фармрынке и агрессивной рекламой.
Габапентин
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— Габапентин, который обычно назначают при эпилепсии, провоцирует эмоциональный подъём, — пояснил нарколог Марат Агинян. — В случае болезни, например при депрессии, только стабилизирует психику, но при длительном применении вызывает привыкание.
Если сравнивать ситуацию в России, то, судя по исследованию британцев, можно сказать, что в Европе начался апокалипсис в вопросе зависимости от лекарств, считает нарколог.
Великобритания, по мнению психиатра Марата Агиняна, даже не на первом месте по распространённости лекарств, вызывающих зависимость. Больше проблем в этой сфере у США и Канады. Недавно Генпрокуратура США доказала, что несколько фармкомпаний очень агрессивно продвигали в продажу опиоидные препараты для большого количества заболеваний, при которых можно обойтись и без таких опасных средств.
По словам нарколога Руслана Исаева, в России эта проблема не так серьёзна, а докатиться до явного и выраженного уровня клинической формы зависимости от аптечных препаратов могут максимум одна-две бабушки в год.
"Внутри организм становится как тряпка"
Тем не менее реабилитация зависимых от аптечных препаратов проходит сложнее, нежели в случае классических наркоманов, уверяет специалист по работе с наркозависимыми волонтёр организации "Здоровая нация" Сергей Пустовар.
— Я работаю около десяти лет с наркозависимыми и наблюдал ужасные последствия употребления аптечных препаратов. Люди недооценивают риски от аптечных наркотиков, которые наносят организму такой же — если не больший — урон. Внутри организм становится как тряпка, — резюмирует Сергей Пустовар.
По мнению специалиста, проблема недооценки такой опасности схожа с проблемой алкоголя, доступ к которому слабо ограничен, из-за этого меньше говорится о его вреде.
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