Таблетки навсегда. Какие привычные лекарства могут привести к зависимости

Лайф узнал у наркологов и психиатров, какие популярные лекарства вызывают зависимость.

Исследование британского ведомства, ответственного за здравоохранение, показало, насколько зависимы англичане от так называемых аптечных наркотиков. Выяснилось, что каждый пятый (если не четвёртый) взрослый британец употребляет препараты, вызывающие привыкание.

Только с 2017 по 2018 год порядка 11,5 миллиона британцев — а это почти четвёртая часть взрослого населения Соединённого Королевства — выписали лекарства, вызывающие зависимость. Среди них — бензодиазепины (от бессонницы и для снижения беспокойства), габапентиноиды (эффективны при нейропатической боли), антидепрессанты (их принимало большинство пациентов — 7,3 млн человек, то есть 17% от взрослого населения) и опиоидные обезболивающие, из-за которых в США разгорелся настоящий скандал.

Эксперты уверяют, что в России нет подобных проблем с опиоидами. Скорее, наоборот, их продажу слишком ужесточили. Однако есть другие аптечные лекарства, вызывающие зависимость и тяжёлые последствия.

Топ популярных лекарств от кашля, насморка и тревожности

Корвалол, валокордин, валосердин Обладают успокоительным эффектом, эффектом плацебо и вызывают сильную зависимость и даже слабоумие Фото © Агентство "Москва"

— Спирт в сочетании с фенобарбиталом вызывает риски зависимости как от одного, так и от другого компонента. Это обусловлено количеством и частотой употребления. Это больше похоже на народное плацебо, которое особо не лечит, но для успокоения души и в качестве ритуала вполне работает, — объяснил нарколог и эксперт Общественной палаты Руслан Исаев.

Кроме того, при долгосрочном употреблении барбитуратов возможно развитие слабоумия и других разрушительных процессов, связанных с поражением мозга, которое часто проявляется в виде нарушения интеллекта, памяти и мышления.

— Препараты с фенобарбиталом вызывают атрофию горизонтальной коры и связанное с этим поражение мозга, — предупреждает психиатр и нарколог Марат Агинян.

Седативные и противотревожные средства: донормил, золпидем, димедрол Человек теряет связь с реальностью, так как скорость его восприятия замедляется. Результат — вялость, торможение и сонливость Фото © Public Domain Pictures

Бензодиазепины. Препараты этой фармакологической группы опасны тем, что имеют высокий потенциал злоупотребления. Наркологи предупреждают о рисках при частом употреблении снотворных, особенно без назначения врача.

— В сочетании с алкоголем потенцируется седативный эффект снотворного, что может привести к тяжелейшим последствиям, вплоть до летального исхода, — предупреждает нарколог Руслан Исаев.

Витамины, минералы, Омега-3 Избыточное употребление приводит к аллергии Фото © Public Domain Pictures

— Многие адепты ЗОЖ бесконтрольно употребляют в огромном количестве различные витаминно-минеральные комплексы, жирные кислоты в капсулах и так далее, что тоже вызывает зависимость, — объясняет эксперт фармацевтического рынка директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Эксперт отметил, что подсадка на витаминные препараты происходит по психологическим причинам, а вот последствия этой зависимости вполне физиологические.

Избыточное потребление обезболивающих приводит к серьёзным нарушениям в работе выделительной системы организма, страдают печень и почки, ЖКТ и сердечно-сосудистая система.

Нурофен, пенталгин, кетанов . Фото © Pixnio

По словам экспертов, вызывают зависимость на уровне мнимого облегчения боли.

— Не каждая боль требует такого медикаментозного лечения. Иногда люди самую слабую боль угнетают тяжёлыми препаратами, а в итоге побочные явления от злоупотребления лекарствами наносят намного больший вред, — уверяет Николай Беспалов.

Нафтизин, нафазолин Постоянное применение капель нарушает самостоятельную работу медиаторов, которые контролируют расширение и сужение сосудов Фото © Flickr/NIAID

— Постоянное применение нафтизина или нафазолина вызывает медикаментозный ринит. Сосудосуживающие препараты формируют как психологическую, так и физиологическую зависимость. И в случае возникшей зависимости человек без них уже не может дышать, — отметил врач-лор Александр Горовой.

Гепатопротекторы — эссенциале, фосфоглив По мнению специалистов, способствуют поддержанию функции печени, но часто только маскируют настоящую проблему Фото © Shutterstock

— Среди тех россиян, кто сегодня пьёт гепатопротекторные препараты, показания к приёму есть где-то у 10%. Проблема в том, что человек, зависимый от этих препаратов, может маскировать проблему, которая реально существует. Естественное облегчение боли связывают с приёмом препарата, подсаживаются на него и в итоге не обследуются, — поясняет Николай Беспалов.

По мнению фармэксперта, зависимость от гепатопротекторных средств связана с активным продвижением подобных препаратов на российском фармрынке и агрессивной рекламой.

Габапентин . Фото © Pexels

— Габапентин, который обычно назначают при эпилепсии, провоцирует эмоциональный подъём, — пояснил нарколог Марат Агинян. — В случае болезни, например при депрессии, только стабилизирует психику, но при длительном применении вызывает привыкание.

Если сравнивать ситуацию в России, то, судя по исследованию британцев, можно сказать, что в Европе начался апокалипсис в вопросе зависимости от лекарств, считает нарколог.

Великобритания, по мнению психиатра Марата Агиняна, даже не на первом месте по распространённости лекарств, вызывающих зависимость. Больше проблем в этой сфере у США и Канады. Недавно Генпрокуратура США доказала, что несколько фармкомпаний очень агрессивно продвигали в продажу опиоидные препараты для большого количества заболеваний, при которых можно обойтись и без таких опасных средств.

По словам нарколога Руслана Исаева, в России эта проблема не так серьёзна, а докатиться до явного и выраженного уровня клинической формы зависимости от аптечных препаратов могут максимум одна-две бабушки в год.

"Внутри организм становится как тряпка"

Тем не менее реабилитация зависимых от аптечных препаратов проходит сложнее, нежели в случае классических наркоманов, уверяет специалист по работе с наркозависимыми волонтёр организации "Здоровая нация" Сергей Пустовар.

— Я работаю около десяти лет с наркозависимыми и наблюдал ужасные последствия употребления аптечных препаратов. Люди недооценивают риски от аптечных наркотиков, которые наносят организму такой же — если не больший — урон. Внутри организм становится как тряпка, — резюмирует Сергей Пустовар.

По мнению специалиста, проблема недооценки такой опасности схожа с проблемой алкоголя, доступ к которому слабо ограничен, из-за этого меньше говорится о его вреде.