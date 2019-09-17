Мифы и реальность об ЭКО. Эксперты оценили возможность онкологии

Имя Анастасии Заворотнюк сейчас не сходит с новостных лент. Поклонники актрисы переживают за здоровье звезды. В связи с болезнью Заворотнюк сейчас часто упоминают умершую четыре года назад певицу Жанну Фриске. Она, как и Анастасия, провела процедуру ЭКО, и у неё был такой же диагноз — "глиобластома", одна из форм опухоли головного мозга.

СМИ называют искусственное оплодотворение причиной страшного диагноза. Но врачи не спешат делать категоричные выводы.

Позиция за: ЭКО может спровоцировать рак

По словам хирурга-онколога Андрея Коржикова, даже если в организме нет опухоли, но предрасположенность к ней генетически заложена, то гормональный стресс для организма, который сопровождает процедуру ЭКО, будет способствовать возникновению опухоли.

— Я не одобряю ЭКО, это противоестественный процесс, который вмешивается в самые глубинные процессы организма, — заявил Андрей Коржиков. — Безопасных методов в медицине не существует. Если злокачественные новообразования уже есть в организме, то на их рост влияет всё — и плохое настроение, и стрессовые ситуации.

Онколог Андрей Кубашев согласен с ним и считает, что ЭКО вносит свой вклад в возникновение опухолей.

— Для возникновения рака в организме должна быть подготовлена почва, — пояснил специалист. — Процедура ЭКО и последующая беременность могут стать пусковым механизмом для возникновения и роста опухоли.

Позиция против: не влияет

С мнением онкологов не согласен президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак.

— Аббревиатура ЭКО сейчас используется неправомерно. ЭКО — программа с различными этапами, — объяснил Владислав Корсак. — Один из этапов — стимуляция яичников, которая проводится не всем. Другие этапы не связаны с организмом — это оплодотворение яйцеклетки, культивирование эмбриона, перенос эмбриона.

По его словам, доказательств того, что стимуляция яичников вызывает рак мозга и другие онкологические заболевания, нет. Миллионы женщин уже прошли через стимуляцию яичников. После этого родилось более 10 млн детей.

— Медицинская статистика не фиксирует роста количества злокачественных образований в связи с проведением стимуляции яичников, — подчеркнул Владислав Корсак. — Таких научных данных нет. Существуют только совпадения и спекуляции на эту тему.

По словам профессора кафедры хирургии и онкологии ФНМО РУДН Константина Титова, связь опухолей мозга и ЭКО не доказана, как и связь ЭКО с возникновением других злокачественных опухолей.

— Сама по себе беременность не вызывает рак, но может усилить рост уже имеющихся и не распознанных до беременности злокачественных опухолей, — объяснил Константин Титов. — Вынашивание ребёнка — не причина онкологии, но, возможно, лишь усиление роста не выявленного до её наступления рака.

Специалисты напоминают, что перед беременностью или в начале этого процесса будущим мамам необходимо пройти комплексное обследование, чтобы исключить опухоли и другие болезни, например инфекции.

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