Кровь девушки стала чернильно-синего цвета после приёма обычного обезболивающего

Врачи из Провиденса, США, сообщили о случае 25-летней женщины, чья кровь стала тёмно-синей после того, как ей был введён медикамент, содержащий обычное обезболивающее средство.

Женщина, имя которой не сообщается, обратилась в неотложную помощь Род-Айленда с жалобами на усталость, одышку и общую слабость. Правда, был ещё один симптом, из-за которого при одном взгляде на девушку было сразу понятно, что с ней что-то не так, — она заметно посинела.

Причину искать долго не пришлось: накануне у девушки болел зуб, из-за чего ей пришлось применить анестетик бензокаин. Именно из-за него произошла редкая реакция, спровоцировавшая состояние, которое называется метгемоглобинемией. Это заболевание, при котором в крови повышается содержание окисленного гемоглобина (метгемоглобина). После этого начинается кислородное голодание тканей, что и становится причиной посинения.

Чтобы вылечить пациентку, ей дали две дозы метиленового синего красителя, который, по словам врачей, возвращает недостающий электрон молекуле гемоглобина, восстанавливающего уровень кислорода, сообщает Oddity Central. Девушка находилась в стационаре всего ночь. Когда состав её крови нормализовался, пациентку выписали.

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