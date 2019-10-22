Альтернативные и опасные. Какие препараты из аптек грозят болезнями

Эксперты назвали препараты, которые продаются в аптеках, но не только не приносят пользы, но часто бывают вредны.

Гомеопатические препараты . Фото © Shutterstock

— Попытки клинически изучить гомеопатические средства предпринимались многие десятки лет, но доказательств как не было, так и нет, — отметил доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной радиобиологии и геронтологии профессор РАН Алексей Москалёв.

Эксперт добавил, что увлечение гомеопатией не так уж безвредно. Одно дело, если пустышку врач выписывает мнительному здоровому человеку, который настаивает на каком-либо назначении. Совсем другие последствия ждут пациента, если неэффективное лечение пропишут реальному больному.

— Гомеопатия нередко представляет собой шарики из молочного сахара лактозы, который не всеми усваивается, а входящая в состав лактозы D-галактоза ускоряет старение мозга и иммунной системы в экспериментах у мышей, — рассказал Алексей Москалёв.

Иммуномодуляторы . Фото © Shutterstock

Иммуномодуляторы призваны стимулировать иммунитет, однако могут действовать с точностью до наоборот.

— Растительные препараты часто мало изучены с позиции доказательной медицины, они могут содержать токсины, вредные алкалоиды и сапонины. Регулярный приём таких препаратов нередко вызывает проблемы с печенью, — отметил учёный.

Гепатопротекторы . Фото © Shutterstock

— При полноценном здоровом питании организм справляется и сам. Есть потенциально сильные препараты, но говорить о них рано. Флавоноид силибинин из расторопши в настоящее время исследуется, но данных о его эффективности недостаточно, — рассказал Алексей Москалёв.

Эндокринолог Юрий Потешкин отметил, что для полноценного исследования эффективности гепатопротекторов нужно было бы давать испытуемым помимо препарата то, что будет негативно воздействовать на печень. Но врач никогда не возьмёт на себя такую ответственность, потому что, если у испытуемого разовьётся цирроз, это однозначно перечеркнёт пользу исследований.

Ноотропы . Фото © Shutterstock

— При болезни Альцгеймера ноотропы точно не помогут, а у здоровых людей они улучшают работу мозга. Возникает вопрос: если препарат прописывают здоровому человеку, то какое это лекарство? — задаётся вопросом Юрий Потешкин.

Алексей Москалёв добавляет, что некоторые вещества из традиционно относящихся к ноотропам, такие как гамма-аминомасляная кислота, в умеренных количествах полезны, к примеру, улучшают половую функцию, но не в связи с ноотропным эффектом.

Пробиотики . Фото © Shutterstock

Чужеродные, хотя и родственные штаммы нашим собственным кишечным микробам. На короткий период помогают, на длительный — нет. Их нельзя давать всем подряд, потому что одним помогут, другим убьют пищеварительную систему.

— Для людей с ослабленным иммунитетом и повышенной проницаемостью кишечного эпителия они могут быть небезопасными и способствовать воспалению, — отметил Алексей Москалёв.

Эксперт, однако, вспомнил случаи, когда такие препараты необходимы, например — после длительного лечения антибиотиками.

Хондропротекторы . Фото © Shutterstock

Препараты для лечения суставов. Однако существенного эффекта они не дают.

— Суставы такой препарат не восстановит, но боль снимет. Только вот для снятия боли существуют более действенные средства, — отметил Юрий Потешкин.

Эксперты также отмечают, что некоторые хондропротекторы, вроде ацетилглюкозамина, могут повышать риск преддиабета.

Поливитамины и БАД . Фото © Shutterstock

Исследования эффективности приёма поливитаминов показали их низкую эффективность.

— Витамины должны поступать в организм с полноценным питанием, их химическая форма и сопутствующие вещества сильно влияют на пользу, — отметил Алексей Москалёв.

Эндокринолог Юрий Потешкин рассказал, что витамины как раз эффективны и активно используются во врачебной практике. Что же касается поливитаминов — это больше реклама и самовнушение.

При определении эффективности препарата важно изучать состав и учитывать, прошёл ли он соответствующие исследования, которые длятся не меньше десяти лет, или это очередной "волшебный порошок", выброшенный бизнесменами от медицины на прилавок.

Эксперты отмечают, что понятие эффективности в медицине очень подвижно. То, что эффективно для одного пациента, может оказаться бесполезным и даже вредным для другого. При исследовании препаратов используются идеальные условия, которые невозможны в обычной жизни.