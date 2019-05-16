Медработники раскрыли те самые истории, которые не должны знать пациенты

"У одного моего критического пациента была собака, но не было семьи
Он беспокоился, что будет с его псом, если его не станет. Я пообещала взять собаку себе. Пациент умер, а пёс теперь живёт со мной"
"Я акушерка, и во время смены я тверда духом, спокойна и уверена в себе
Но мало кто знает, что после работы я плачу в машине, если во время родов вы потеряли ребёнка"
"В мою первую смену в отделении скорой помощи к нам поступил мой лучший друг...
...и мне пришлось всю ночь бороться за его жизнь. Потому что, когда я говорю "лучший друг навеки", я это и имею в виду"
"Сегодня я "женился". На восьмилетней девочке, больной лейкемией
Через три часа она умерла. Но хотя бы умерла счастливой. Иногда это самое лучшее, на что медсёстры и медбратья могут надеяться"
"Я хирург, и после каждой успешной операции мы с командой...
...устраиваем дискотеку. Три минуты мы с медсёстрами танцуем и празднуем по поводу ещё одной спасённой жизни"
"Из-за того, что я медсестра...
...я часто смотрю на парней и думаю: "Ого, какие красивые вены". Это странно?"
"Я медсестра. Прошлым вечером я переспала с каким-то парнем из бара
У нас порвался презерватив, но я решила, что ничего страшного. Сегодня я встретила его на смене — он пришёл лечить ЗППП. Офигенно"
"Я медсестра, и да...
...между собой мы обсуждаем размеры достоинств пациентов"
"Однажды я притворилась, что не могу найти вену...
...у вредного пациента, и попала в нужное место только с третьего раза..."
"Меня бесит, когда пациенты судят меня по моим татуировкам...
...Будто из-за них я менее профессиональна и не стараюсь спасти человеку жизнь"
Зажали чаевые? Ну-ну. 10 признаний обслуживающего персонала о том, как он мстит
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