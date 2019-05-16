Медработники раскрыли те самые истории, которые не должны знать пациенты

Зачастую пациенты забывают, что медсёстры и врачи — такие же обычные люди, которые устают, расстраиваются и раздражаются. Они редко делятся историями с работы, ведь во многих случаях это касается личной жизни больного. Но в этот раз на портале Whisper медработники решили анонимно раскрыть самые странные и милые подробности своей работы.

"У одного моего критического пациента была собака, но не было семьи Он беспокоился, что будет с его псом, если его не станет. Я пообещала взять собаку себе. Пациент умер, а пёс теперь живёт со мной" "Я акушерка, и во время смены я тверда духом, спокойна и уверена в себе Но мало кто знает, что после работы я плачу в машине, если во время родов вы потеряли ребёнка" "В мою первую смену в отделении скорой помощи к нам поступил мой лучший друг... ...и мне пришлось всю ночь бороться за его жизнь. Потому что, когда я говорю "лучший друг навеки", я это и имею в виду" "Сегодня я "женился". На восьмилетней девочке, больной лейкемией Через три часа она умерла. Но хотя бы умерла счастливой. Иногда это самое лучшее, на что медсёстры и медбратья могут надеяться" "Я хирург, и после каждой успешной операции мы с командой... ...устраиваем дискотеку. Три минуты мы с медсёстрами танцуем и празднуем по поводу ещё одной спасённой жизни" "Из-за того, что я медсестра... ...я часто смотрю на парней и думаю: "Ого, какие красивые вены". Это странно?" "Я медсестра. Прошлым вечером я переспала с каким-то парнем из бара У нас порвался презерватив, но я решила, что ничего страшного. Сегодня я встретила его на смене — он пришёл лечить ЗППП. Офигенно" "Я медсестра, и да... ...между собой мы обсуждаем размеры достоинств пациентов" "Однажды я притворилась, что не могу найти вену... ...у вредного пациента, и попала в нужное место только с третьего раза..." "Меня бесит, когда пациенты судят меня по моим татуировкам... ...Будто из-за них я менее профессиональна и не стараюсь спасти человеку жизнь" Зажали чаевые? Ну-ну. 10 признаний обслуживающего персонала о том, как он мстит