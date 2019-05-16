Медработники раскрыли те самые истории, которые не должны знать пациенты

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Медработники раскрыли те самые истории, которые не должны знать пациенты

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Гиф: © Warner Bros. Pictures Co.

Зачастую пациенты забывают, что медсёстры и врачи — такие же обычные люди, которые устают, расстраиваются и раздражаются. Они редко делятся историями с работы, ведь во многих случаях это касается личной жизни больного. Но в этот раз на портале Whisper медработники решили анонимно раскрыть самые странные и милые подробности своей работы.

"У одного моего критического пациента была собака, но не было семьи

Он беспокоился, что будет с его псом, если его не станет. Я пообещала взять собаку себе. Пациент умер, а пёс теперь живёт со мной"

"Я акушерка, и во время смены я тверда духом, спокойна и уверена в себе

Но мало кто знает, что после работы я плачу в машине, если во время родов вы потеряли ребёнка"

"В мою первую смену в отделении скорой помощи к нам поступил мой лучший друг...

...и мне пришлось всю ночь бороться за его жизнь. Потому что, когда я говорю "лучший друг навеки", я это и имею в виду"

"Сегодня я "женился". На восьмилетней девочке, больной лейкемией

Через три часа она умерла. Но хотя бы умерла счастливой. Иногда это самое лучшее, на что медсёстры и медбратья могут надеяться"

"Я хирург, и после каждой успешной операции мы с командой...

...устраиваем дискотеку. Три минуты мы с медсёстрами танцуем и празднуем по поводу ещё одной спасённой жизни"

"Из-за того, что я медсестра...

...я часто смотрю на парней и думаю: "Ого, какие красивые вены". Это странно?"

"Я медсестра. Прошлым вечером я переспала с каким-то парнем из бара

У нас порвался презерватив, но я решила, что ничего страшного. Сегодня я встретила его на смене — он пришёл лечить ЗППП. Офигенно"

"Я медсестра, и да...

...между собой мы обсуждаем размеры достоинств пациентов"

"Однажды я притворилась, что не могу найти вену...

...у вредного пациента, и попала в нужное место только с третьего раза..."

"Меня бесит, когда пациенты судят меня по моим татуировкам...

...Будто из-за них я менее профессиональна и не стараюсь спасти человеку жизнь"

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