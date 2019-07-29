В детской больнице настоящий беби-бум: 20 медсестёр уже родили, 16 — на подходе

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Фото © Facebook/Children's Mercy

Детский медицинский центр Миссури заполнен... новорождёнными — кажется, всё логично. Но не всё так просто.

Медсёстры в отделении интенсивной терапии детской больницы милосердия организовали свой собственный беби-бум. В этом году у них родились уже 20 детей, и ещё 16 — на подходе. По словам одной из медсестёр, Джулии Лэнг, в новогодний период её коллеги начали замечать, что стало подозрительно много беременных медсестёр.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/ChildrensMercy/photos/a.313392900914/10157215535755915/?type=3&theater" target="_blank">Children&#39;s Mercy</a></p>

У нас всегда есть беременные медсёстры, но в этот раз... нас немного больше

Джулия Лэнг

По словам Джулии, теперь эта ситуация в больнице — главная тема для шуток. Даже родители маленьких пациентов подразделения начали спрашивать: "Обязательно быть беременной, чтобы у вас работать?" — сообщает InsideEdition.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/ChildrensMercy/photos/a.313392900914/10157029654330915/?type=3" target="_blank">Children&#39;s Mercy</a></p>

Больница даже собрала их всех вместе со своими детьми для групповой фотографии. Потом её опубликовали на странице Children's Mercy в Facebook, где публикация получила сотни комментариев от благодарных родителей, чьи дети находятся под присмотром этих замечательных женщин.

Спортсмен сделал предложение медсестре в той же палате, где она спасла ему жизнь

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