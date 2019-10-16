Девушка раскрыла правду о врачах, выложив фото сестры, вернувшейся со смены

Многие знают, что профессии медиков, полицейских, пожарных и просто спасателей сложны и выматывающи. Но мало кто понимает, сколько сил — моральных и физических — уходит у таких специалистов, чтобы справляться с трудностями и двигаться дальше.

Лора Макинтайр из Техаса, США, поделилась в "Фейсбуке" с подписчиками снимком своей сестры-близняшки. На нём Кэти сидела в кресле, совершенно разбитая и изнемождённая, пытаясь сдержать слёзы. У неё не было сил даже доесть свой поздний ужин. В тот день Кэти, медсестра, не смогла спасти малыша, который родился мёртвым, пишет Bored Panda.

Это была четвёртая смена Кэти подряд, более 53 рабочих часов у девушки не было возможности передохнуть или хотя бы попить. И такой случай не редкость в практике, а буквально каждый день. После совершенно адской смены Кэти ещё полтора часа проводит за рулём, чтобы добраться до дома, проспать пару часов и отправиться обратно в больницу.

Вы когда-нибудь задумывались, с чем сталкиваются медсёстры? Они видят счастливые лица молодых мам и их малышей. Они видят заплаканных женщин, потерявших детей, и синих младенцев. Вы когда-нибудь вызывали похоронную службу, чтобы отдать ей ребёнка? Лора Макинтайр

Своим постом Лора пыталась напомнить людям, какой стресс и ужас приходится терпеть медсёстрам на работе. Кэти всегда полностью уходила в заботу о своих пациентах, совершенно забывая, что о себе тоже стоит позаботиться. И это не относится только к сестре Лоры. Зачастую жизнь спасает не врач, который видит пациента всего единожды, а медсёстры, которые держат его за руку, когда ему больно или одиноко.

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