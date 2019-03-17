Бьюти-блогерша выложила свои старые фото и доказала: 2007-й, не возвращайся

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Бьюти-блогерша выложила свои старые фото и доказала: 2007-й, не возвращайся

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У каждого была эта неловкая пора подросткового максимализма и различных субкультур. Обычно такие доказательства стараются держать подальше от семейных альбомов и прятать на дне самой глубокой ямы, но только не мастер мейкапа Брукли Маккензи, сообщает Mirror.

Известная 28-летняя блогерша поддалась на уговоры фанатов и опубликовала результат 10-летнего челленджа. Правда, по её словам, скорее 14-летнего.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bybrookelle/?hl=ru" target="_blank">bybrookelle</a></p>

Брукли призналась своей армии фанатов, что раньше ну очень любила карандаш для глаз, а волосы подстригала сама — лезвием.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bybrookelle/?hl=ru" target="_blank">bybrookelle</a></p>

"Тогда все обожали Тома и добавляли падающие сердечки на свои страницы в соцсетях. Чудесное было время", — пошутила девушка.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bybrookelle/?hl=ru" target="_blank">bybrookelle</a></p>

Многие поклонники с удивлением осознали, что раньше дружили с Брукли в My Space. Но она так сильно изменилась, что они её не узнали.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bybrookelle/?hl=ru" target="_blank">bybrookelle</a></p>

Брукли Маккензи живёт в Квинсленде, Австралия. В "Инстаграме" у неё уже 881 тысяча подписчиков.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bybrookelle/?hl=ru" target="_blank">bybrookelle</a></p>

В начале нулевых Брукли снималась в рекламе игрушек Skelanimals и была довольно известной личностью в эмо-среде.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bybrookelle/?hl=ru" target="_blank">bybrookelle</a></p>

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