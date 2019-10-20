Макияж — страшная сила, и визажистка доказывает это раз за разом: 10 образов

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Фото © Instagram/metamorphosia_fx

Эта девушка перевоплощается в кого только пожелает. Можно подумать, это её суперспособность. В каком-то плане это так и есть, вот только магия тут ни при чём — просто она овладела искусством макияжа.

Юлия Вундерлих — профессиональный визажист и пластический гримёр из Германии. Многим она известна как Instagram-блогер под ником metamorphosia_fx

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/metamorphosia_fx/" target="_blank">metamorphosia_fx</a></p>

В своём аккаунте девушка делится сумасшедшими мейкап-работами. Любителей необычного грима нашлось немало — у Юлии больше 135 тысяч подписчиков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/metamorphosia_fx/" target="_blank">metamorphosia_fx</a></p>

Ещё в детстве девочка любила рисовать, делать макияж. Тогда же у неё появилась мечта превратить своё хобби в работу. Как видите, у неё всё получилось!

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/metamorphosia_fx/" target="_blank">metamorphosia_fx</a></p>

Когда девушка научилась делать пластические накладки, она открыла для себя новые горизонты для творчества

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/metamorphosia_fx/" target="_blank">metamorphosia_fx</a></p>

Я рада, что могу превратить себя во что угодно. Это моё хобби, моя работа и даже в каком-то плане зависимость

Юлия Вундерлих

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/metamorphosia_fx/" target="_blank">metamorphosia_fx</a></p>

Работы девушки все разные. Одни лишь добавляют цвета, а другие полностью её трансформируют

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/metamorphosia_fx/" target="_blank">metamorphosia_fx</a></p>

Самая интересная часть процесса для меня — это рисование. Тогда персонаж начинает оживать. Я очень скромная, но в этом плане мне нравится, что выходит. И я счастлива, что другие тоже в восторге

Юлия Вундерлих

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/metamorphosia_fx/" target="_blank">metamorphosia_fx</a></p>

Если я не творю, я не могу чувствовать себя удовлетворённой. Мой список идей для мейкапов длинный, и иногда мне трудно решить, какой из них я сделаю первым

Юлия Вундерлих

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/metamorphosia_fx/" target="_blank">metamorphosia_fx</a></p>

Некоторые работы занимали у меня до 10 часов только на то, чтобы накраситься, другие же я выполняла за 2–3 часа

Юлия Вундерлих

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/metamorphosia_fx/" target="_blank">metamorphosia_fx</a></p>

Я сделала более 300 видов макияжа, которые я опубликовала у себя в "Инстаграме". И я уже не могу дождаться Хэллоуина, чтобы создать ещё больше тематических образов!

Юлия Вундерлих

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/metamorphosia_fx/" target="_blank">metamorphosia_fx</a></p>

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