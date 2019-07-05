Меланья Трамп пришла на парад в честь Дня независимости, забыв про нижнее бельё

Первая леди США вместе с супругом Дональдом Трампом посетила праздничное мероприятие, выбрав интересный наряд.

Меланья появилась у мемориала Линкольну в центре Вашингтона в белом платье с разноцветными полосками и туфлями на шпильке, пишет Yahoo. И хотя супруга президента по праву может претендовать на звание "икона стиля", она тоже совершает ошибки.

Меланья, похоже, решила отметить не только День независимости страны, но и день независимости от нижнего белья. Тонкая ткань платья плотно облегала бюст первой леди, показывая её промах. Но Трамп это ничуть не смутило, и она держалась с достоинством и улыбкой.

Мероприятие, которое носило название "Салют Америке", включало в том числе парад военной авиации, речь президента об американской истории, гражданских правах и патриотизме, а также сам праздничный салют.