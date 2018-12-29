Мемориум-2018

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Мемориум-2018

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Год подходит к концу, и пришло время подводить его итоги, в том числе печальные. Это короткое видео сделано в память о тех, кто навсегда покинул нас в 2018-м.

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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