"Мой отец замучил до смерти десять человек, но я до сих пор по нему скучаю"

Дочь серийного убийцы Денниса Рейдера опубликовала мемуары, в которых призналась, каково это — принять жестокую правду о любимом человеке.

"Как ты могла не знать?" — именно этот вопрос чаще всего задают Керри Роусон после того, как выяснилось, что её отец является одним из самых жестоких серийных убийц в США. Деннис Рейдер держал в страхе город Уичито в штате Канзас на протяжении 17 лет. Его жертвами стали десять человек, в том числе женщины и дети. Как правило, он связывал и пытал их до смерти.

Некоторые улики, указывающие на причастность Рейдера к кровавым преступлениям, были обнаружены прямо у него дома. В одной из книг была спрятана визитка с описанным на обратной стороне планом следующего убийства. А в сарае на заднем дворе он хранил нижнее бельё своих жертв. Никто из домочадцев об этом не знал: в их семье не было принято рыться в вещах друг друга.

Я всегда считала его своим отцом лишь на 95%. Оставшиеся 5% — неизвестный мне человек. Я до сих пор не осознала до конца, кем он являлся на самом деле Керри Роусон

Очередной попыткой понять и принять случившееся стала книга мемуаров "Дочь серийного убийцы: моя история веры, любви и преодоления". Керри вспоминает, что для неё всё началось 25 февраля 2005 года, когда на пороге их дома появился агент ФБР. Ей было 26, и она подумала, что, скорее всего, скачала из Интернета что-то запрещённое. Каково же было её удивление, когда речь зашла об отце.

Узнав, что один из самых близких людей вёл двойную жизнь, Керри по-новому взглянула на события прошлого. Она вспомнила, что у отца была сумка для боулинга с белой полосой (вероятно, та самая, с которой он ворвался в дом Марин Хедж в 1985 году, чтобы задушить её). А ещё он очень любил свой радиоприёмник (наверняка украденный у семьи Отеро, с которой он расправился в 1974 году). А в 1996-м он взял Керри на премьеру фильма "Семь" о серийном убийце — это был знак?

Как и большинство маньяков, Рейдер казался окружающим добропорядочным семьянином, посещающим по выходным церковь и собирающим марки. Он родился в 1945 году и вырос в Канзасе. В 1971 году Рейдер женился на Пауле Дитц. В 1975-м у пары родился сын Брайан, в 1978-м — дочь Керри.

Рейдер совершил первые убийства в январе 1974 года. Он ворвался в дом семьи Отеро, связал и убил родителей, а потом и двоих детей. Несколько месяцев спустя он спрятался в шкафу 21-летней Кэтрин Брайт и зарезал её, когда она вернулась домой. С 1977 по 1991 год его жертвами стали ещё пять человек.

В итоге убийцу подвела необъяснимая тяга к публичности. Рейдер на протяжении многих лет отправлял в прессу письма с признаниями и оставлял улики в общественных местах. А в феврале 2005 года он послал на телеканал компакт-диск. Правоохранительные органы проанализировали метаданные цифрового носителя и очень скоро вышли на след преступника.

Всё, что я когда-либо знала и любила, во что все эти годы верила, рушилось на глазах. Вся моя жизнь была ложью — даже до того момента, как я появилась на свет Керри Роусон

Рейдера приговорили к десяти пожизненным срокам. Сначала супруга и дети писали ему письма, но потом контакты прекратились. У Керри началась глубокая депрессия. В какой-то момент она решила порвать с прошлым, начав с того, что выбросила все фото отца в мусорное ведро. Но спустя годы в ней проснулось новое чувство. "На его руках кровь невинных людей, и это уже не исправить. Тем не менее я люблю отца, которого знала. И я скучаю по нему", — признаётся Керри.

"Мой сын убил 13 человек в школе "Колумбайн", и я до сих пор ищу ответы"